La Asociación Dislexia Cádiz premia a la Diputación de Cádiz por su apoyo en estos primeros diez años de andadura

El jefe de Servicio de la Diputación de Cádiz, Daniel López Gómez, recogiendo un premio otorgado por la asociación Dislexia Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación Dislexia Cádiz ha celebrado el décimo aniversario de su fundación en un acto que ha tenido lugar en el Real Alcázar de Jerez de la Frontera y donde se ha premiado a la Diputación de Cádiz en reconocimiento por su apoyo durante estos diez años de andadura.

El premio fue recogido por el jefe de Servicio, Daniel López Gómez, en nombre de la responsable provincial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, como ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota.

Además de felicitar a Dislexia Cádiz por su cumpleaños, desde la institución provincial se ha subrayado "su labor ejemplar" en consonancia con la línea de trabajo de la Diputación en este ámbito, encaminada a una educación "inclusiva y sin barreras que favorezca la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades en el aprendizaje de todos los niños y niñas de la provincia".

El evento continuó con la entrega de reconocimientos a socios fundadores y profesionales de la comunicación que han contribuido a dar visibilidad al trastorno, y culminó con la actuación de la chirigota 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan, los disléxicos'.

La jornada de celebración comenzó con una marcha simbólica bajo el lema 'Abriendo caminos por un aprendizaje sin barreras', que sirvió para visibilizar la importancia de la inclusión educativa, una de sus reivindicaciones principales.

Según la Diputación, Dislexia Cádiz ha crecido hasta convertirse en "un referente" provincial en la defensa de un aprendizaje sin barreras.