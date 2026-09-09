El Bosque (Cádiz) acogerá la sexta edición del Avanti Rock Festival los días 25 y 26 de septiembre

La diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, en la presentación del Avanti Rock Festival de El Bosque. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, ha presentado este miércoles en el Palacio Provincial la sexta edición del Avanti Rock Festival, un evento músico-cultural que se consolida, un año más, en El Bosque y se desarrolla con un formato de dos días de duración, viernes 25 y sábado 26 de septiembre.

Según ha indicado la Diputación en una nota, junto a la diputada han participado en esta convocatoria la delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía en Cádiz, María Jesús Herencia, y el presidente de la Asociación Avanti Rock Musical, organizadora del evento, Casimiro Relinque.

El certamen, además de los conciertos que protagonizan la propuesta, incluye varias actividades para público de todas las edades, que se realizarán en distintas calles y espacios bosqueños, tales como el recinto ferial, el Ayuntamiento, la Plaza de San Antonio o la Plaza del Andén. Entre otras, tendrá lugar un taller de bulerías impartido por la artista jerezana 'La Chocolata', un taller de violín y audición a cargo de María Dolores Bono, tiendas, una charla sobre la evolución del rock en Andalucía, pintacaras o payasos.

Algo que diferencia al Avanti Rock Festival respecto a otras iniciativas, según han indicado, es su cartel compuesto íntegramente por grupos andaluces, dentro de los cuales los de la provincia de Cádiz se encuentran especialmente representados.

En este sentido, la organización ha señalado que los cinco grupos que proceden o están relacionados con la provincia son 'Torre de Cera', formación de Torrecera; 'Blind', de Rota, con un estilo que se define como "rock progresivo"; 'Más Madera', de Cádiz, un grupo con peso en la escena nacional del rock y el blues; 'Terral', agrupación malagueña con más de 300 conciertos y tres giras por toda España, cuyo batería es de Prado del Rey; y 'Avanti Rock', grupo que da nombre al evento y cuyo fundador está afincado en El Bosque.

Vanesa Beltrán ha incidido en que espectáculos como este suponen un impulso no sólo para El Bosque, sino para toda la provincia y especialmente para la Sierra gaditana. En esta línea, la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha subrayado la aportación del Avanti Rock Festival como motor de dinamización económica para toda una cadena que incluye comercios, hostelería y otros negocios locales.

Por su parte, Casimiro Relinque ha puesto el acento en que la asistencia a los conciertos y actividades paralelas del festival son totalmente gratuitas, gracias a la aportación de entidades como la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Bosque o la empresa Cruzcampo.

Los conciertos que suponen el plato fuerte del Avanti Rock Festival se repartirán desde el viernes, que será el turno de Maleso (19 horas), a Torre de Cera (20,30 horas), Blind (22 horas), Avanti Rock (22,45 horas) y Black Ducados (a las 00,00 horas). Por su parte, el sábado llegarán las actuaciones de un DJ que pinchará rock internacional de los años 70 (a las 19 horas), My Yellowstone (20 horas), Más Madera (21,15 horas), Terral (22,45 horas) y Rienda Suelta (a las 00:00 de la medianoche).