Faro Santander celebra este sábado una fiesta para toda la ciudadanía en los Jardines de Pereda

Faro Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Faro Santander, el nuevo proyecto cultural de Fundación Banco Santander, sigue celebrando su apertura con una fiesta para toda la ciudadanía que tendrá lugar este sábado 12 de septiembre en los Jardines de Pereda

La jornada, denominada 'Faro se enciende', incluye juegos, talleres artísticos, actividades familiares y música en vivo y culminará con el encendido de Faro.

La cita, que obligará a cortar el tráfico rodado de 16.00 a 00.00 horas, llega después de los primeros días de apertura al público de Faro Santander y pretende reflejar la idea del museo abierto y vivo que la entidad quiere ofrecer y que remarca su director, Daniel Vega Pérez de Arlucea.

'Faro se enciende' dará comienzo a las 17.00 horas, cuando los Jardines de Pereda se conviertan en una gran fiesta familiar, a cargo de Sara San Gregorio y Fábrica de Texturas, con juegos y talleres, que culminará con el encendido colectivo de cientos de farolillos que darán paso a la programación musical.

Esta última arrancará con el estreno de la sinfonía colaborativa de Faro, el primer proyecto participativo generado en colaboración con la incipiente comunidad de Faro y de la mano de la Fundación Albéniz. La sinfonía estará interpretada por el Ensemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que, a continuación, interpretará 'Las Cuatro Estaciones' de Vivaldi.

A las 21.00 horas se iniciará el concierto del grupo cántabro Casapalma -formado por Irene Atienza y Yoel Molina-, acompañados por el colectivo de danza Brañaflor en un directo que fusiona el folclore montañés con la electrónica.

El cierre musical correrá a cargo del sonido independiente y singular de Repion, el dúo de la región integrado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta, cuya música combina rock alternativo, grunge y melodías pop.

La jornada culminará con el encendido de Faro. Un momento simbólico en el que la iluminación de su fachada, diseñada por Pedro Chamizo, transformará el edificio en "un nuevo punto de luz en el corazón de la ciudad y simbolizará oficialmente el nacimiento de Faro", ha informado la entidad.