El Bosque (Cádiz) recrea el valor de sus antepasados en la batalla contra el asedio de tropas francesas en 1810

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, en la presentación de la recreación histórica de El Bosque - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad gaditana de El Bosque va a recrear un año más su tradicional viaje al pasado para celebrar "la valentía de todo un pueblo" que "supo levantarse contra el asedio de las tropas francesas en el año 1810", una gesta que le valió la concesión del título de Villa.

Esa es la referencia para la celebración los días 14, 15 y 16 de noviembre de una de las recreaciones históricas "más relevantes" de la provincia de Cádiz y de Andalucía, como ha apuntado en una nota la Diputación de Cádiz, entidad que colabora con este evento junto al Ayuntamiento de la localidad.

La Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque organiza esta recreación que volverá a contar con la participación de más de 250 voluntarios y voluntarias de este colectivo, que representarán escenas acaecidas en el pueblo hace más de dos siglos.

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha hecho referencia al lema que acompaña este año a la recreación, 'La Villa de El Bosque, donde el coraje se hizo historia', recordando que los bosqueños y bosqueñas "fueron los primeros en Andalucía en levantarse en armas contra las tropas napoleónicas". Como ha expresado, eso es una muestra de "un orgullo que pervive hoy en día entre sus habitantes", a los que ha agradecido "el esfuerzo" por sacar adelante un evento cultural que es "imprescindible" en el calendario provincial.

Beltrán ha invitado a acudir y "disfrutar" de un festejo en el que se reconoce el papel de los bosqueños, que "con valentía defendieron sus calles, su gente y su libertad, alguno de ellos incluso con su vida". Todo esto, ha añadido, se hará en "un magnífico ambiente, con un paisaje privilegiado y con lo mejor que tiene El Bosque, que es su gente".

La responsable de Cultura ha reiterado a los organizadores de la cita "el respaldo absoluto" de la Diputación, que "valora iniciativas como esta, que ayudan a difundir nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia y nos engrandecen como personas".

En nombre de la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque, su presidente Antonio Domínguez ha agradecido el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento, "sin los que este proyecto sería inviable". Además, ha valorado que la recreación sale adelante "un año más" gracias a la implicación de los voluntarios y voluntarias de la localidad, indicado que esta será "lo más fiel posible" a los hechos históricos de 1810 y 1811.

Por su parte, el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, ha invitado a la ciudadanía a visitar su pueblo para "disfrutar" de la recreación, que con motivo de su edición número 15 va a contar con actividades extra, que se sumarán a las representaciones de escenas costumbristas donde las tropas francesas y los guerrilleros serán los protagonistas.

También ha invitado a pasear por el mercado tradicional y degustar la gastronomía y "el buen ambiente" que llenará las calles del municipio del 14 al 16 de noviembre.