Los centros del Servicio Provincial de Adicciones de Diputación de Cádiz atendieron a más de 9.000 personas en 2025

La responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación de Cádiz, Paula Conesa, en una visita al Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Algeciras.

Los centros del Servicio Provincial de Adicciones de la Diputación de Cádiz atendieron a más de 9.000 personas durante el pasado año 2025, de las que 3.096 iniciaron tratamiento, incorporándose así al sistema de atención en alguno de los centros de esta red provincial desde los que se presta asistencia multidisciplinar.

En una nota, la Diputación ha señalado que esta actividad se consolida como "un recurso esencial" de atención pública y universal en la provincia gaditana.

La mayoría de los inicios de tratamiento están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, como cocaína, heroína o benzodiacepinas, con un total de 2.060 personas. A continuación, se sitúan los problemas derivados del consumo de alcohol (735 personas), el juego (137 personas) y el tabaco (104 personas).

Además, otras 28 personas han requerido asistencia por primera vez durante el año 2025 para afrontar problemas que son consecuencia de las llamadas "adicciones sin sustancia", en concreto a videojuegos (diez personas), móvil (siete personas), sexo (siete personas), compras (dos personas) e internet (dos personas).

En cuanto al sexo de estas más de 3.000 personas usuarias, que iniciaron tratamiento, 2.481 son hombres y 615 son mujeres.

En relación a los datos totales, el 83% de las 9.094 personas atendidas en 2025 son hombres. De estos, 6.147 tienen entre 31 y 65 años. Este tramo de edad también es el que requiere más atenciones en el caso de las mujeres, alcanzando las 1.375 (el 81% de las atendidas). En cuanto a menores de 18 años se atendieron a 96 personas, 80 de sexo masculino y 16 del femenino.

El Servicio Provincial de Adicciones, perteneciente al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación de Cádiz, desarrolla su actividad a través de cuatro departamentos, como son Prevención, Incorporación Social, Gestión de Centros y Asistencial. Coordina una red provincial compuesta por 16 Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de las Drogodependencias adscritos directamente a la Diputación, uno municipal, tres equipos de apoyo a las instituciones penitenciarias y otro a una entidad social.

Como se ha indicado, este servicio realiza su atención desde un enfoque biopsicosocial, gracias a la labor de equipos técnicos multidisciplinares formados por profesionales de trabajo social, medicina, psicología, auxiliares de clínica y personal administrativo. La gestión del servicio es directa y pública, y el acceso es universal ya que cualquier persona puede solicitar cita y será atendida, inicialmente, en una cita de acogida con un profesional del servicio.

El perfil de las personas atendidas es diverso, aunque el Servicio Provincial de Adicciones ha observado "un aumento significativo" de los casos con patología dual, es decir, personas que presentan de forma simultánea un trastorno psicológico y un problema de adicción.

De hecho, más de 500 personas reciben atención coordinada por los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y las Unidades de Salud Mental, gracias a una colaboración entre ambos dispositivos, que incluye reuniones presenciales periódicas para la gestión conjunta de casos.

Asimismo, los CTA cuentan con un programa de asesoramiento jurídico gratuito desarrollado en colaboración con la entidad 'Enlace', que pone a disposición del servicio a dos juristas especializados. Este recurso está dirigido a personas con problemas de adicción que presentan dificultades legales. En 2025 se prestó atención a 800 personas en este ámbito específico.

Por otro lado, los CTA facilitan la derivación a recursos terapéuticos residenciales, como comunidades terapéuticas, viviendas de supervisión al tratamiento, unidades de desintoxicación hospitalaria o viviendas de supervisión a la reinserción. En total, se han realizado 580 derivaciones a estos recursos especializados.

El Servicio Provincial de Adicciones también está impulsando una red de prevención, que se está implantando de forma progresiva en todos los equipos. A través de esta red se desarrollan actividades de concienciación, promoción de la salud, coordinación interinstitucional y divulgación. La idea es reforzar la prevención como eje fundamental en la intervención en adicciones.