La Copa Andalucía Genuine de fútbol celebra su sexta edición el sábado 29 de noviembre en Alcalá del Valle (Cádiz)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, recibe en el Palacio Provincial a una representación de la organización y a participantes de la Copa Andalucía Genuine de fútbol. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad gaditana de Alcalá del Valle acogerá el próximo 29 de noviembre la sexta edición de la Copa Andalucía Genuine por la Solidaridad, un torneo de fútbol que reunirá a los equipos del Cádiz CF, Córdoba CF, Real Betis Balompié, Selección Comarcal de la Sierra y, como equipos invitados, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.

La Diputación ha apuntado en una nota que es una de las entidades colaboradoras de este evento junto con el colectivo Apama de la localidad alcalareña, el propio Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha recibido en el Palacio Provincial a una representación de la organización y a participantes en el torneo, a los que ha deseado "la mejor de las suertes" y les ha trasladado el compromiso de la Diputación con el fomento del deporte "en todas sus categorías".

En particular se ha referido a la apuesta del Gobierno provincial por este torneo, recordando que la Diputación viene colaborando con la organización de la Copa Andalucía Genuine desde que iniciara su andadura en el año 2019.

Previamente, el vicepresidente primero de la institución provincial, Juancho Ortiz, ha acompañado al concejal de Deportes de Alcalá del Valle, Juanfran Romero, y a tres miembros de la selección comarcal, Juan Cristóbal, Chico y Juan, en la presentación del evento.

Ortiz ha reiterado la apuesta de la Diputación por este torneo, que "va mucho más allá del deporte", al ser una cita que "nos recuerda año tras año que la grandeza del fútbol no está solo en los goles ni en los resultados, sino en las personas, en sus valores y en la capacidad que tenemos para unirnos por lo verdaderamente importante".

El vicepresidente ha agradecido el esfuerzo de los organizadores de un torneo que es fruto "del entusiasmo y el convencimiento de que el deporte puede y debe ser un motor de inclusión social".

En nombre del Ayuntamiento de Alcalá del Valle, el concejal Juanfran Romero ha agradecido la aportación de la Diputación para llevar a cabo la Copa Andalucía Genuine, que ha permitido que desde su primera edición haya crecido "a pasos de gigante".

Los tres jugadores de la Selección Comarcal presentes en el acto han sido los encargados de proceder al sorteo de los grupos para la disputa de la Copa. De esta manera, la primera fase la disputarán en el Grupo A el Cádiz, el Córdoba y el Real Betis, mientras que el Grupo B queda compuesto por la Selección Comarcal, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano.

La VI Copa Andalucía Genuine, que tiene carácter solidario, se disputará en el Campo de Fútbol de Alcalá del Valle a partir de las 15,00 horas del sábado 29.