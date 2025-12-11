Coto de Bornos (Cádiz) se volvará el 20 de diciembre con su Belén Viviente, uno de los más antiguos de Andalucía

Javier Vidal y el alcalde de Bornos presentando el Belén Viviente del Coto de Bornos. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Coto de Bornos celebra el próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 16,00 horas, la escenificación del Belén Viviente, considerado como uno de los más antiguos de Andalucía y para el que prácticamente todas las casas de la localidad se implican de un modo u otro, según ha indicado la organización en la presentación celebrada en la Diputación.

El vicepresidente segundo de Diputación y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, la delegada de Coto de Bornos, Laura Barrios, y el representante de la entidad organizadora Los Barracones, Antonio Díaz, han sido los encargados de presentarlo, según ha indicado en una nota la Institución Provincial.

Por su parte, Javier Vidal ha celebrado que siga viva esta tradición "en la que se implica un 80% de la población de la localidad" y ha recordado que se trata del Belén Viviente más antiguo de la provincia. El vicepresidente segundo ha animado a la población a acercarse a disfrutar de la experiencia, la gente y la gastronomía de la localidad en estas fechas señaladas.

El recorrido, que podrá comenzarse a las 16 horas del sábado 20, cuenta con más de 30 escenas del nacimiento representadas y al final de las mismas es posible disfrutar además de una degustación con dulces típicos y chocolate.

Se estima que la cifra de figurantes se acerca a los 150 y que, en total, unas 300 personas toman parte en la organización de esta cita realizando diferentes labores de producción, escenario, atrezzo, iluminación y otros trabajos que permiten convertir al Coto de Bornos en una recreación del pueblo de Belén en el Siglo I. El año pasado la organización calcula que unas 2.000 personas disfrutaron del evento.

Antonio Díaz ha explicado que el origen de este Belén Viviente se remonta a los años 60, por lo que es "muy respetuoso con la tradición", algo en lo que se está incidiendo cada vez más en los últimos años. "Hemos intentado adaptarnos a lo que en aquella época había", para lo que se tiene especial cuidado en eliminar cualquier elemento que se aleje del momento histórico, eliminando objetos, vestimentas o herramientas modernas.

Toda la indumentaria y toda la escenografía "son muy semejantes", ha afirmado Antonio Díaz, que ha destacado la originalidad del Belén y "el esfuerzo de muchísimas personas para hacerlo realidad". Además, ha insistido en que se apela a los sentimientos y se busca evocar fielmente la tradición de los hechos bíblicos del nacimiento de Cristo.

Por su parte, el alcalde de Bornos ha agradecido el apoyo de la Diputación para que el evento pueda hacerse realidad y ha reiterado la invitación a vivir la experiencia en persona, señalando que "es una buena ocasión para disfrutar del Coto, de su urbanismo, que es muy particular, de su hospitalidad y de su gastronomía".