5 cortes en la A-2, la C-31 y la Ronda de Dalt en Barcelona por la manifestación de docentes

Corte en la Ronda de Dalt de Barcelona por la huelga de docentes este lunes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La C-31 en Badalona en sentido sur --también en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)en sentido norte-- y dos tramos de la Ronda de Dalt en Barcelona en Valldaura por la manifestación de docentes que están en huelga este lunes desde primera hora.

En concreto, la C-31 acumula 5 kilómetros de colas en Badalona y 1 kilómetro en l'Hospitalet, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la Ronda de Dalt hay 3 kilómetros y 1 kilómetro de colas a causa del corte, uno en sentido Nus Trinitat y otro en sentido Llobregat.