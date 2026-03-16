5 cortes en la A-2, la C-31 y la Ronda de Dalt en Barcelona por la manifestación de docentes

Corte en la Ronda de Dalt de Barcelona por la huelga de docentes este lunes
Corte en la Ronda de Dalt de Barcelona por la huelga de docentes este lunes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Europa Press Cataluña
Actualizado: lunes, 16 marzo 2026 8:01
Seguir en

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La C-31 en Badalona en sentido sur --también en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)en sentido norte-- y dos tramos de la Ronda de Dalt en Barcelona en Valldaura por la manifestación de docentes que están en huelga este lunes desde primera hora.

En concreto, la C-31 acumula 5 kilómetros de colas en Badalona y 1 kilómetro en l'Hospitalet, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la Ronda de Dalt hay 3 kilómetros y 1 kilómetro de colas a causa del corte, uno en sentido Nus Trinitat y otro en sentido Llobregat.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado