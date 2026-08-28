Diputación de Cádiz aprueba 52 millones en subvenciones para 323 actuaciones en la provincia

Archivo - El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, presenta inversiones. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha aprobado un presupuesto de más de 52 millones de euros para emprender 323 actuaciones en todos los municipios de la provincia a través del Plan Provincial de Obras y Servicios 2026-2027, el Cádiz Marcha 2026 y el novedoso Más Inversión Cádiz 2026.

En una nota, la Diputación ha señalado que en este último tercio de 2026 van a confluir en la provincia de Cádiz estos tres programas de inversiones y obras que dinamizarán la actividad económica y el empleo de municipios y entidades locales autónomas.

Las iniciativas de la Diputación están diseñadas y promovidas por el Área de Desarrollo Local, que coordina el vicepresidente quinto de la institución provincial, Sebastián Hidalgo.

Durante agosto se ha logrado avanzar en la tramitación de los citados programas. En concreto, la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha suscrito los decretos de concesión de las subvenciones del Plan Más Inversión Cádiz 2026, así como del Plan Provincial de Obras y Servicios 2026-2027.

Con este paso se autoriza y dispone el gasto necesario para sostener las actuaciones que ha solicitado cada ayuntamiento o entidad local.

También en agosto el Plan Cádiz Marcha 2026 ha sido aprobado de manera definitiva, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. En los próximos días se adoptarán los decretos de concesión de subvenciones.

Estos avances implican que en el denominado curso político, que abre en septiembre, las obras, servicios y suministros contenidos en estos planes comiencen a materializarse de manera efectiva.

En cuanto a sus magnitudes, es el Cádiz Marcha 2026 el que dispone de una mayor dotación presupuestaria con 33,7 millones de euros, válidos para llevar a cabo 160 actuaciones. Este incide en todos los municipios gaditanos, así como en las entidades locales autónomas.

En esta nueva edición se ha diversificado la tipología de los proyectos subvencionables para amparar las actuaciones dedicadas a reparar o restituir bienes dañados por el tren de borrascas del último invierno.

El Plan Más Inversión Cádiz 2026 se estrena en este ejercicio. Dispone de un presupuesto de algo más de 10 millones de euros y se aplicará en los municipios de menos de 25.000 habitantes y en entidades locales autónomas.

El más clásico es el Plan Provincial de Obras y Servicios, en esta ocasión planteado para el bienio 2026-2027 conforme a un presupuesto de 8.680.000 euros. El 70% de este importe, algo más de seis millones de euros, se consigna para el año 2026 y el resto, 2,6 millones, para 2027.

Este último plan propiciará 96 actuaciones en municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas.