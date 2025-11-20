Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Algodonales acuerdan la construcción de siete viviendas protegidas

El consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de la Diputación de Cádiz, José Manuel Cossi, y el alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, en la firma de un convenio para construir viviendas en este pueblo de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de la Diputación de Cádiz, José Manuel Cossi, y el alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá construir siete viviendas protegidas de régimen especial en venta en este municipio de la sierra gaditana.

Los inmuebles se erigirán en una parcela de 510 metros cuadrados localizada en la calle Guitarrista Guillermo Borrego, como ha detallado en una nota la Diputación, que asumirá una inversión que superará los 800.000 euros entre los costes de la obra, gastos financieros y profesionales.

José Manuel Cossi ha explicado que esta intervención "demuestra el compromiso de la Diputación por la vivienda, con especial dedicación en los municipios con menos de 20.000 habitantes".

En las últimas semanas la Empresa Provincial ha confirmado la asunción de promociones en Algar y Paterna, que junto a la próxima de Algodonales se suman a las que se emprenden en San Roque y Trebujena.

Las viviendas contempladas en Algodonales dispondrán de una superficie como promedio de 62 metros cuadrados. Uno de los inmuebles, concebido para un residente con movilidad reducida, tendrá más amplitud. Las casas tendrán de uno a tres dormitorios y sus precios, sin IVA, oscilarán entre los 76.121 y los 119.000 euros.

Desde la concesión de la licencia, que se solicitará en el primer trimestre de 2026, se contempla un plazo de ejecución de obras de 18 meses.

Diputación, conforme al convenio alcanzado con el Ayuntamiento de Algodonales, prestará asesoramiento técnico y jurídico previo al otorgamiento de las escrituras, además de asumir la redacción de los proyectos básico y de ejecución.

La Empresa Provincial afronta la construcción y promoverá la obtención de su calificación. En relación a esta última facultad, verificará la dotación de servicios urbanísticos de la parcela y la concordancia entre las condiciones constructivas del proyecto y la licencia municipal de obras.

Entre otros compromisos, también identificará la promoción con los planes andaluz o estatal que le corresponda, adjudicará las viviendas, formalizará y gestionará los contratos de compraventa y tramitará las ayudas, subvenciones y subsidiaciones que pueden obtenerse de los planes de vivienda en vigor.

El Ayuntamiento de Algodonales colaborará en la tramitación de la calificación y, tras así facultarlo el pleno municipal, declarará la promoción como una actuación de especial interés o utilidad pública. Con esta prerrogativa la hacienda local podrá bonificar el 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, además de exonerar del pago de la licencia de obras, y así contribuir a la viabilidad de la operación.

El Ayuntamiento, como es preceptivo, seleccionará los adquirientes del registro municipal de viviendas protegidas.