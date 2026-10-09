Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Castellar coinciden en la necesidad de emprender promociones de vivienda protegida

José Manuel Cossi reunido con el alcalde de Castellar. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo (EPVS), y el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera ja coincidido en la necesidad de afrontar la construcción de nuevas viviendas de protección oficial en este municipio del Campo de Gibraltar, según la conclusión del encuentro mantenido entre el consejero delegado de la EPVS y diputado provincial de Vivienda, José Manuel Cossi, y el alcalde de Castellar, Adrián Vaca.

En una nota, la Diputación ha explicado que la primera consecuencia de esta alianza institucional se podrá materializar en un solar de 630 metros cuadrados localizados en la calle Jaén, que es un emplazamiento ofrecido por el Ayuntamiento, con servicios urbanos ya resueltos, como la infraestructura eléctrica y la de saneamiento, e inscrito en el Registro de la Propiedad.

Las estimaciones iniciales contemplan la posibilidad de construir seis unifamiliares, de unos 90 metros cuadrados de superficie útil, dispuestas en dos plantas más buhardilla, de dos o tres dormitorios y provistas de un patio. Inmuebles que estarán adscritos como viviendas protegidas de régimen general en venta, según han señalado.

Diputación ha indicado que una vez alcanzada esta sintonía, será el Ayuntamiento el que tendrá que aprobar en el Pleno la cesión del suelo a la Institución Provincial. Tras esta decisión municipal, la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo -reunida en consejo de administración- deberá aceptar dicha cesión y, según ha adelantado José Manuel Cossi, licitar y contratar la redacción de los proyectos básico y de ejecución en un solo procedimiento al objeto de agilizar los plazos.

En el encuentro celebrado entre José Manuel Cossi y Adrián Vaca, con la asistencia del gerente de la EPVS, Eugenio Gómez, también se han explorado las posibilidades de desarrollar la bolsa de suelo existente en la zona norte de Castellar, según ha indicado Diputación.

En este sentido, ha señalado que existe voluntad entre ambas instituciones para emprender otra promoción pública en este sector, considerando además que podría alojar un número apreciable de viviendas protegidas, si bien aún tendrían que concretarse instrumentos básicos como un estudio de detalle así como un proyecto de reparcelación.