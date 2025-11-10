Diputación de Cádiz celebra una jornada para los responsables de la programaciones culturales de los ayuntamientos

BENALUP-CASAS VIEJAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, y el alcalde de Benalup-Casas Viejas, Antonio Cepero, han dado la bienvenida a unos 40 técnicos de cultura de las localidades de menos de 50.000 habitantes que han participado en un encuentro organizado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz para personal responsable de las programaciones culturales de los ayuntamientos.

En una nota, Diputación ha señalado que esta formación ha contado con especialistas de acreditada solvencia que han ofrecido en diferentes sesiones herramientas para mejorar su capacitación. La Fundación Provincial de Cultura persigue que este personal esté cada vez mejor formado y cuente con mejores recursos y criterios para diseñar la oferta que se podrá disfrutar en sus municipios o entidades locales autónomas (ELA).

La jornada 'Cultura Local: Innovación y Territorio', es también una oportunidad para intercambiar opiniones, establecer sinergias o incluso compartir buenas prácticas entre ayuntamientos. Los equipos técnicos de gestión cultural de los municipios incluidos en el programa Planeamos pueden así contar con recursos prácticos, fomentar la innovación y consolidar una red profesional que impulse la cultura como motor de desarrollo territorial.

Por su parte, Vanesa Beltrán ha destacado su convicción de que "la cultura sigue siendo una herramienta de cohesión, innovación y desarrollo en toda la provincia", y por ello el programa Planeamos se alza como elemento para igualar a las poblaciones también en esta materia. La formación que ha tenido lugar en Benalup-Casas Viejas es así el trampolín que permite seguir mejorando esta oferta en las localidades con menos recursos para ello, ha señalado.

El programa de formación se ha iniciado con la ponencia marco de la gestora cultural Esther Monleón 'Cómo cuidar al público tanto como al creativo'. Posteriormente, se han desarrollado dos talleres prácticos como son 'Gestión técnica de eventos', a cargo de Juan Cacheda, centrado en planificación, seguridad, contratación y evaluación de espectáculos; e 'Inteligencia artificial aplicada a la gestión cultural', impartido por Daniel Torres Salinas y Wenceslao Arroyo, que ha abordado el uso ético y estratégico de la Inteligencia Artificial en la programación y comunicación cultural.

Diputación ha señalado que contar con buenos profesionales y técnicos formados para el funcionamiento de programas como Planeamos es vital para ello, así como el reciclaje y la formación permanente para adaptarse a cambios vertiginosos como los que se afrontan en la era digital, desde las redes sociales a la inteligencia artificial.