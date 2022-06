La Diputación de Cádiz colaborará con 217.000 euros para sufragar gastos por el alga invasora en el Campo de Gibraltar

CÁDIZ, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado una modificación de presupuestos que permitirá colaborar con los ayuntamientos de Tarifa, La Línea, Algeciras y San Roque al objeto de hacer frente a la retirada de las playas afectadas por el alga invasora Rugulopterix okamurae. En total se destinarán 217.000 euros que servirán para ayudar a estos ayuntamientos en los gastos extraordinarios de limpieza y eliminación que les supone la retirada de arribazones de esta alga asiática.

Según informa la Diputación en una nota, la medida se anunció durante la última reunión del Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora, celebrada en Tarifa el pasado 13 de mayo, aunque estaba pendiente de determinar el procedimiento y la cuantía, que es lo que se ha aprobado este miércoles.

Esta cuantía se ha determinado en función de los gastos que han realizado los consistorios afectados en años anteriores con motivo de la presencia de esta especie en sus playas. En desglose, Tarifa recibirá una ayuda de 65.000 euros; Algeciras, 40.000 euros; La Línea, 92.000 euros y San Roque, 20.000 euros.

Por su parte, Barbate también ha solicitado esta asistencia a la Diputación y recibirá el apoyo de la Administración provincial, pero no mediante una subvención. Según ha respondido la presidenta, Irene García, a un ruego formulado por el diputado de AxSÍ, Miguel Molina, el Ayuntamiento no puede recibir ayudas debido a sus deudas con la Seguridad Social. No obstante, la Diputación prestará su colaboración al municipio mediante una contratación con medios propios, tal y como se ha informado al Ayuntamiento barbateño.

Además del punto de modificación de presupuestos y los ruegos, el alga invasora ha protagonizado más momentos durante la sesión plenaria. Así, por unanimidad de todos los grupos se ha aprobado una propuesta de AxSí que, en resumen, pretende que se aprueben las autorizaciones de comercialización del alga invasora, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ponga en marcha un Centro de Control coordinado con la Junta de Andalucía y ayuntamientos para la ejecución de un plan de choque inicial.

Igualmente, se ha pedido que se acelere el proceso de aprobación del plan de actuación para este verano y se pongan en marcha otras medidas, como un plan de apoyo a la pesca artesanal y un plan de investigación.