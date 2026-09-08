Diputación de Cádiz colaborará en la construcción del nuevo puente que sustituirá al de San Miguel en Arcos

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, visitan el desmontaje y derribo del puente de San Miguel en Arcos. A 08 de septiembre de 2026, en Arcos de la Frontera, Cádiz. - Rocío Ruz - Europa Press

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha anunciado que "próximamente" se formalizará un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera para prestar asistencia técnica y encomendar a Tragsa la redacción del proyecto de construcción del nuevo puente que sustituirá al de San Miguel, derribado este lunes, así como la posterior ejecución de las obras.

La Diputación ha indicado en una nota que así lo ha comunicado en el marco de una visita que ha realizado a Arcos con motivo de los trabajos que se llevan a cabo en el puente de San Miguel, una infraestructura centenaria que está siendo sometida a obras de desmontaje y demolición debido al grave deterioro de su estructura.

Martínez del Junco ha estado acompañada por el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, y ha ratificado el compromiso de la institución provincial de asistir al municipio "en situaciones cotidianas como cuando se presentan casos sobrevenidos o extraordinarios" como el que ha tenido lugar con esta conexión histórica y "muy vinculada a la memoria sentimental de los arcenses".

La Diputación de Cádiz ha defendido su "papel activo" en la búsqueda de una solución al puente y ha financiado al Ayuntamiento el estudio técnico de viabilidad destinado a analizar las posibles alternativas al puente de San Miguel, después de casi dos años cerrado --desde diciembre de 2024, cuando colapsó una de sus vigas-- por problemas en su estructura que se agravaron con los daños sufridos por la crecida del río Guadalete este invierno durante el tren de borrascas.

El análisis concluyó que el deterioro estructural hacía necesario proceder a su demolición para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

"Es una pena el derribo del puente de hierro por todo lo que representa sentimentalmente para los vecinos y por ser una parte de la historia de Arcos, pero la seguridad es lo primero", ha señalado Almudena Martínez, remarcando que la Diputación ha estado "al lado" del Consistorio, con la financiación del estudio que determinó las alternativas y la necesidad de actuar.

Ahora, ha continuado, "volvemos a tender nuestra mano para asistir al Ayuntamiento en todo lo que necesite y esté en nuestra mano para que Arcos vuelva a contar cuanto antes con una infraestructura fundamental para la movilidad de la ciudadanía de Arcos".

El alcalde de Arcos ha agradecido el apoyo de la Diputación, tanto en el estudio previo como su compromiso para colaborar en una alternativa al antiguo puente, cuyas tareas de derribo arrancaron este lunes.

"Nos toca afrontar una nueva era, una nueva forma de comunicar la zona baja del pueblo con la zona rural del mismo y ya estamos trabajando en la redacción de un nuevo proyecto, en el nuevo puente de San Miguel que dé soluciones de movilidad a Arcos", ha afirmado Miguel Rodríguez.

La presidenta de la Diputación ha destacado también que la actuación constituye "un ejemplo de colaboración" entre administraciones para dar respuesta a las necesidades inmediatas y a los proyectos de futuro de los municipios.

En este sentido, ha insistido en que la institución que preside seguirá trabajando junto al Ayuntamiento para "facilitar la recuperación de esta conexión y contribuir a que el Barrio Bajo vuelva a disponer de un equipamiento clave para la movilidad de los vecinos de la localidad".

El diseño de la nueva infraestructura está previsto que se presente este otoño. De este modo, la colaboración institucional permitirá avanzar en la sustitución de este puente centenario que, pese a su valor sentimental e histórico, ya no podía continuar prestando servicio con las necesarias garantías de seguridad.