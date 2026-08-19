Diputación de Cádiz concede 150.000 en ayudas a entidades sin ánimo de lucro para 40 proyectos medioambientales

Menores en una actividad medioambiental desarrollado con el apoyo económico de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 proyectos medioambientales promovidos por entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cádiz contarán este año con el respaldo económico de la Diputación de Cádiz, que va a destinar 150.000 euros en ayudas para su desarrollo.

Los proyectos seleccionados abordan ámbitos como la economía circular, la sensibilización ambiental, la biodiversidad, el cambio climático, el uso responsable del agua, la inclusión, el bienestar animal y la producción agroalimentaria sostenible.

En una nota, la administración provincial ha anunciado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones impulsada por el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, cuyo fin es facilitar ayudas a colectivos para iniciativas relacionadas con la reducción de impactos medioambientales, la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, la promoción del desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la puesta en valor del medio rural en la provincia.

Las bases de la convocatoria, efectuada en régimen de concurrencia competitiva, establecía dos líneas de subvención: una destinada a proyectos de intervención medioambiental relacionados con la información, formación, divulgación y concienciación ciudadana; y otra orientada a la promoción, puesta en valor y difusión del medio rural y de los productos derivados.

Una vez analizadas y valoradas todas las solicitudes recibidas, y atendiendo a los requisitos de la convocatoria, la Diputación ha seleccionado las propuestas presentadas por 40 entidades sin ánimo de lucro, que recibirán un máximo de 4.000 euros con los que podrán financiar hasta el cien por cien de la actividad subvencionada. La suma de todas las ayudas concedidas asciende a 150.000 euros.