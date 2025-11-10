Diputación de Cádiz concede más de 70.000 euros a 62 deportistas que han destacado por sus méritos

Archivo - Deportistas reconocidos en noviembre de 2024. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz ha resuelto su convocatoria pública de subvenciones a deportistas destacados, conforme a los méritos logrados en el año 2024, conforme a las solicitudes recibidas, concediendo 62 ayudas que suman un importe global de 70.812 euros.

Según ha explicado la Diputación en una nota, las bases de dicha convocatoria se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del 25 de junio de 2025 y tras esta divulgación se inició el procedimiento administrativo para evaluar las propuestas presentadas.

Las ayudas se destinan a deportistas no profesionales nacidos antes del 31 de diciembre de 2010, con licencia federativa con alguna entidad deportiva de la provincia, y que hubieran alcanzado alguna de las tres primeras plazas de su respectiva categoría en campeonatos del mundo, europeos o nacionales.

Las personas destinatarias de los premios, y las fases del proceso instruido por el Servicio de Deportes, pueden consultarse en el tablón de anuncios disponible en www.dipucadiz.es. Los deportistas premiados, tal como se especificaba en las bases, no pueden percibir becas de los programas ADO, ADOP, Fundación Andalucía o Paralímpica.

Según ha indicado la Diputación, los deportistas premiados pertenecen a atletismo, ciclismo, golf, halterofilia, hípica, judo, lucha, natación, piragüismo, remo, taekwondo, tenis de mesa y vela. En total se han alcanzado 27 campeonatos de España, 20 subcampeonatos y 12 terceros puestos, así como dos campeonatos del mundo y una plata mundial.

La gala anual que organiza el Servicio de Deportes para entregar estos premios se celebrará en La Línea, donde intervendrá el vicepresidente segundo de Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal.