Diputación de Cádiz culmina la ronda inicial con los municipios para movilizar proyectos con fondos Next Generation

CÁDIZ, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha mantenido un encuentro virtual con alcaldes de las localidades de la Bahía de Cádiz, con el que ha culminado la ronda inicial de contactos con los 45 municipios gaditanos para informar de las particularidades del proceso de presentación de proyectos impulsados por las localidades de la provincia, dentro de la convocatoria de fondos europeos Next Generation.

Según ha explicado la Diputación en una nota, Irene García ha dado traslado del procedimiento y el calendario de presentación de estas iniciativas, como consecuencia de la encomienda de la Junta de Andalucía para que la Diputación sea la institución encargada de recabarlas a los municipios gaditanos que deseen concurrir a estos fondos extraordinarios.

En este sentido, los consistorios de la provincia contarán de plazo hasta el próximo 10 de diciembre para hacer llegar sus propuestas al amparo de las diversas líneas estratégicas que se desarrollan a través de una decena de ámbitos de acción denominados 'políticas palanca', de modo que esas iniciativas sigan un curso posterior a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Junta de Andalucía y Gobierno de España.

En su fase final, será el propio Ejecutivo central quien deberá presentar el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia antes de que finalice el actual ejercicio.

En este sentido, Irene García se ha referido al "nuevo revés" que suponen los datos de paro registrado en el pasado mes de noviembre. "Los 4.183 nuevos desempleados y desempleadas gaditanas son otras tantas nuevas razones para aprovechar todas las oportunidades que se puedan abrir de la mano de este instrumento de inversión", ha afirmado la presidenta, que ha destacado que "la provincia está padeciendo de manera extremadamente grave las consecuencias de la pandemia, como demuestra el incremento de 31.664 parados en un solo año".

A juicio de García, "los fondos Next Generation deben marcar un antes y un después para esta provincia, máxime cuando otros instrumentos extraordinarios, como pudo ser la Inversión Territorial Integrada, se han visto claramente desaprovechados en su potencialidad de dar una respuesta extraordinaria a una tierra que lidera históricamente todas las estadísticas del paro". Así, ha confiado en que ese instrumento inversor brinde "una mirada sensible" hacia la particular situación de la provincia.