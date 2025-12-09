Diputación de Cádiz destaca los avances de la Eracis+ en Puerto Serrano y Medina en una jornada con personal técnico

La responsable del Área de Bienestar Social, Familias e Igualdad en la Diputación de Cádiz, Paula Conesa, en una foto de familia en una jornada sobre la Eracis+ celebrada en Algeciras. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La responsable del Área de Bienestar Social, Familias e Igualdad en la Diputación de Cádiz, Paula Conesa, ha destacado los avances de la Eracis+ en las localidades de Puerto Serrano y Medina durante una jornada con personal técnico y político que se ha desarrollado en Algeciras bajo el lema 'Eracis+: Buenas prácticas que dejan huella'.

Paula Conesa, que ha ejercido de anfitriona en su condición de teniente de alcalde de Algeciras en esta cita, y que lidera su implantación en Puerto Serrano y Medina como diputada del Área de Bienestar Social, Familias e Igualdad ha destacado "la utilidad" de esta cita, que ha reunido a responsables públicos y profesionales para poner en común buenas prácticas y desafíos de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.

En una nota, la Diputación ha señalado que el objetivo de este encuentro, organizado por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Cádiz, es visibilizar y compartir experiencias y buenas prácticas que han permitido consolidar el trabajo en red y la cooperación entre la administración pública y las entidades sociales en las zonas desfavorecidas.

La diputada ha valorado el impacto que está teniendo este programa a nivel provincial, con más de 15.000 personas atendidas, y en particular en los dos municipios donde Eracis+ está siendo gestionada por la Diputación, como son Medina y Puerto Serrano. Aquí, la implantación de esta iniciativa está teniendo una respuesta "muy positiva, con muy buena acogida y una elevada participación de los diferentes colectivos sociales y de diferente naturaleza implicados", en palabras de Conesa.

En ese sentido, ha añadido que "encuentros como este son muy valiosos, pues nos permiten seguir avanzando juntos, consolidando alianzas y reafirmando nuestro compromiso con un futuro más justo para todas las personas".

Además, ha valorado el desarrollo colaborativo de esta iniciativa, asegurando que la Eracis+ "se ha consolidado como herramienta clave en la lucha contra la exclusión social en la provincia, capaz de llegar a donde más se necesita apoyo, acompañamiento y oportunidades".

"Gracias a este trabajo en red estamos fortaleciendo un modelo que pone en el centro la inclusión, la igualdad y la cohesión social. Es una herramienta que abre puertas y mejora vidas", ha afirmado.

La jornada ha recogido experiencias de éxito aplicadas en Algeciras, Cádiz y Jerez y se han organizado tres mesas de experiencias en las que los ayuntamientos han expuesto sus buenas prácticas.

En la anterior edición, seis de cada diez participantes mejoraron sus perspectivas laborales a través del trabajo comunitario. Se trata de que en este nuevo periodo 2024-2028 puedan ayudar a diseñar 7.474 itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral en la provincia.

La inversión provincial supera los 37,6 millones de euros y se despliega en 11 Planes Locales, además de 40 proyectos gestionados por 30 entidades del tercer sector. El progreso actual se aproxima al 50% del total de participantes previstos.

La Estrategia Regional de Inclusión Social Eracis+ es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, FSE+, que busca la inclusión de personas en riesgo de exclusión social para implementar medidas integrales y mejorar la vida de los ciudadanos.