Diputación de Cádiz destaca la colaboración institucional en la apertura del nuevo centro de salud de La Dehesilla

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto a otras autoridades en el nuevo centro de salud La Dehesilla, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - María José López - Europa Press

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha destacado la colaboración institucional para que la ciudadanía de Sanlúcar de Barrameda pueda disponer ya del nuevo centro de salud de La Dehesilla, que entró en funcionamiento este pasado lunes 5 de octubre, y en cuya construcción y equipamiento ha participado la institución provincial junto a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sanlúcar.

En una nota, ha resaltado que este centro de salud viene a dar respuesta a las necesidades en materia de atención primaria a una zona de la ciudad de Sanlúcar "en pleno crecimiento".

Representantes de estas instituciones, encabezados por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, han realizado una visita técnica a las instalaciones.

Allí, han mantenido un encuentro de trabajo con los responsables del centro para conocer los medios puestos a disposición de usuarios y profesionales y también evaluar las posibilidades de mejora atendiendo a la demanda ciudadana.

La Diputación ha recordado que asumió la responsabilidad de construir este centro de salud en una parcela cedida por el Ayuntamiento, y que "hace unas semanas" se entregaba oficialmente a la Junta de Andalucía para su adscripción al Servicio Andaluz de Salud (SAS), como paso previo a su puesta en funcionamiento.

La operación de construcción daba sus primeros pasos en el año 2009 y ha tenido que "sortear numerosos contratiempos técnicos y administrativos hasta su conclusión".

Las administraciones presentes en esta reunión han destacado que la colaboración entre instituciones ha sido "fundamental" para que el centro de salud pueda estar por fin en uso.

El centro de salud de La Dehesilla, ubicado entre las calles Zarza y Lentisco, es un edificio "moderno, accesible, eficiente, sostenible e integrado en el entorno", como se ha apuntado.

Dispone de 13 consultas médicas, con seis estándar, una de extracciones, dos polivalentes, una de odontología, dos pediátricas y una consulta de rehabilitación. También alberga una clínica de adultos, una clínica pediátrica, un área de Educación Sanitaria, zona de rehabilitación, sala de lactancia y sala de electroterapia. Todo ello, en una superficie de 1.244 metros cuadrados.