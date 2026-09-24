La Diputación de Cádiz destaca que ha concedido ayudas al triple de entidades sociales que en el año 2023

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, y la diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, acompañada por la diputada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, ha ofrecido detalles de las ayudas que esta Área ha destinado a colectivos sociales en 2026, destacando que los resultados marcan una tendencia ascendente que se plasma en un aumento de la cantidad destinada del 27% con respecto a 2023, año en el que llegó al gobierno de la Diputación el actual equipo, así como que el número de entidades beneficiadas se ha triplicado.

En este sentido, han recordado que en este tiempo se ha cambiado el paradigma y se ha pasado de un sistema de subvenciones directas a uno mixto, en el que el mayor peso presupuestario lo tienen las ayudas en régimen de concurrencia competitiva, que cuentan con un montante de 1,62 millones de euros.

Así, según han explicado, esto se traduce en que 339 organizaciones sin ánimo de lucro han tenido acceso a 2,63 millones de euros para diferentes líneas de actuación, 318 de ellas directamente a través de la convocatoria de concurrencia. En este sentido, han recordado que en 2023 estas cifras fueron de 1,51 millones de euros para 112 entidades beneficiarias, con predominancia del sistema de subvención directa, lo que significa que el número de entidades beneficiarias se ha triplicado con un modelo mixto, en el que las subvenciones nominativas deben estar justificadas por su excepcionalidad e interés social.

Almudena Martínez ha calificado el nuevo sistema de ayudas como "un éxito", ya que permite llegar a más personas, y ha señalado que ha sido posible tanto por el cambio de modelo para la distribución de fondos como por el aumento de la inversión. Además, ha felicitado a la diputada y al personal técnico responsable de esta área, porque "esta fórmula nueva está haciendo que estas ayudas lleguen a todo el territorio y beneficien a más personas" en un área que ha definido como "la más bonita y más útil y práctica, que llega a los colectivos que más lo necesitan".

Por su parte, la diputada Paula Conesa ha explicado algunas de las novedades de la convocatoria de libre concurrencia que se han registrado este año, como que se ha pasado de dos a cuatro líneas y se han perfeccionado los criterios de adjudicación, dando mayor relevancia a los proyectos innovadores que a las trayectorias de las entidades, lo que repercute en que puedan tener un alcance mayor en pequeñas localidades y entidades locales autónomas.

La diputada ha explicado la "apuesta decidida" que se ha hecho desde el área por el cambio de modelo y ha resumido que los objetivos que se perseguían eran "llegar a más entidades, mayor equilibrio y equidad en el reparto de fondos y mayor transparencia".

Así, la convocatoria incluye cuatro líneas de ayudas: personas mayores o con enfermedades crónicas o limitantes; personas con capacidades diferentes o necesidades educativas especiales; personas y colectivos en situación de exclusión social; y operaciones de adquisición y mejora de equipamientos.

La presidenta ha señalado que estas ayudas han permitido hacer realidad proyectos de calado, como el de transporte adaptado para la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, la rehabilitación del linfedema para la Asociación Española Contra el Cáncer o una iniciativa que permite que las personas con parálisis cerebral se puedan comunicar mediante la mirada.

Igualmente, ha hecho referencia al proyecto 'Mi barrio vive con música', para la prevención de adicciones, que desarrolla la Coordinadora contra las Drogodependencias o 'Verdad o Fake', para la protección digital de familias vulnerables, de la organización Taimade, además de las ayudas para la mejora del albergue social de Nuevo Hogar Betania, en La Línea, o para la adquisición de sillones para acompañantes de pacientes hematológicos, de la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Hematológicas.