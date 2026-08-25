Diputación de Cádiz destaca el gasto turístico de más de 24 millones en restauración en el primer semestre

Archivo - El globo del Patronato Provincial de Turismo con la imagen de la Gitana por los cielos de la Sierra de Cádiz, a 7 de mayo de 2025, en Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz ha destacado el gasto en restauración en el primer semestre del presente de 2026, con más de 24 millones de euros, un dato que es "la mejor cifra" de los últimos tres años, según recoge la Plataforma de Inteligencia Turística (PIT) de este organismo provincial.

En una nota, se ha señalado que el sector turístico ha registrado un gasto total de 24.643.787 euros en restauración en la provincia de Cádiz durante este primer semestre, lo que supone 31.274 euros más que en el mismo periodo de 2025 y 630.000 euros más que en 2024.

Al respecto, ha subrayado en este aspecto el gasto de turistas estadounidenses, seguidos de alemanes e ingleses, por este orden.

Además, la provincia de Cádiz también ha cosechado este 2026 el mayor gasto en entretenimiento en el primer trimestre del año de los últimos tres ejercicios, con más de 792.000 euros de gasto. En esta categoría lideran el desembolso las personas que proceden de Reino Unido seguidas de las de Alemania y las de Portugal.

En cuanto al gasto en alojamiento, se ha incrementado respecto al primer semestre de 2025 en más de 669.000 euros en total, con un "récord" de los últimos tres años del turismo alemán respecto a este dato, superando los siete millones de euros de gasto, y del estadounidense, con más de 3,3 millones de euros de gasto. El tercer lugar, por gasto, lo ocupa el turismo británico.

En suma, el Patronato ha apuntado a que más de la mitad del gasto total del turismo en la provincia se concentra en alojamiento (24%) y restauración (30%), según datos de transacciones económicas realizadas por residentes y no residentes en España a través de una muestra de terminales en el punto de venta (TPV) situados en España.

Facilitados por Segittur --medio propio e instrumento de la Secretaría de Estado de Turismo para impulsar la innovación y la tecnología en el sector turístico-- y ofrecidos por la PIT, suponen una muestra representativa del gasto turístico en España.

La plataforma suma así un nuevo panel de datos que se une al de rentabilidad hotelera de la provincia y al de cruceros para su consulta pública por parte del sector turístico, lo que constituye un nuevo activo para facilitar y optimizar la toma de decisiones dentro del ámbito de la promoción y evolución turística de la provincia de Cádiz.