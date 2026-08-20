Diputación de Cádiz destina 90.000 euros a iniciativas de memoria democrática de tres mancomunidades de la provincia

Archivo - El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, junto al presidente de la Mancomunidad de La Janda, Javier Rodríguez, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz ha renovado los convenios de colaboración que permiten el desarrollo de iniciativas de memoria democrática promovidas por las Mancomunidades de Municipios del Campo de Gibraltar, de la Sierra de Cádiz y de La Janda, destinando a ello 90.000 euros.

En concreto, los acuerdos suscritos por la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, regulan la aportación de 30.000 euros para cada una de estas entidades comarcales, como ha indicado la institución provincial en una nota.

En el mes de agosto también se ha alcanzado la renovación del convenio que, desde hace años, se mantiene con el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar para contribuir con 10.000 euros a las actividades desarrolladas por la Casa de la Memoria de La Sauceda, sita en Jimena.

Desde este espacio, que este año cumple una década de existencia, se desarrolla una intensa labor investigadora y divulgativa desde diferentes fuentes documentales. Su labor se centra en el conocimiento y la reparación de la memoria, individual y colectiva, especialmente centrada en los vecinos represaliados del Campo de Gibraltar.

La Casa de la Memoria de Jimena está incluida en los programas educativos que Diputación estrenó en 2026 y que el próximo curso escolar afrontarán su segunda edición.

Los convenios con las mancomunidades permiten el desarrollo de una veintena de actividades.

En el caso de la Sierra de Cádiz se abordará el estudio genético para identificar los restos de seis personas recuperados de una fosa común en Setenil; se dará cobertura para la presentación del audio-libro sobre vecinos represaliados de Espera, además de costear la prospección en busca de fosas en este mismo municipio; también se dedican fondos al estudio histórico, localización, delimitación y evaluación de posibles fosas en Puerto Serrano; la publicación de los resultados de la intervención resuelta en el cementerio de Villamartín, donde se exhumaron los restos de 51 personas; la provisión de nuevos medios para la Casa de la Memoria de Alcalá del Valle, así como jornadas de memoria democrática en Setenil y El Bosque se incluyen en el acuerdo alcanzado con Diputación.

El convenio con la Mancomunidad de La Janda incluye la celebración de una jornada sobre memoria y educación en Benalup-Casas Viejas a través de la participación de grupos musicales; representaciones de obras de teatro; la realización de un documental; el desarrollo de una jornada entre centros educativos o la convocatoria de la tercera edición del premio de memoria democrática que concede la entidad comarcal.

Por su parte, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, al amparo del nuevo acuerdo, difundirá artículos sobre memoria democrática en la revista Almoraima; podrá contratar la representación del musical El Rámper en Jimena; continuará la colección Memorias en viñeta con la edición de dos nuevos cómics; podrá desarrollar una conferencia-concierto dedicada a García Lorca; abordará la segunda fase del censo unificado de personas represaliadas del Campo de Gibraltar; además de emprender nuevas monografías de la colección de memorias antropológicas sobre la sanidad de la comarca en el periodo 1910-1960.

Las presidentas de las Mancomunidades del Campo de Gibraltar y de la Sierra, Susana Pérez Custodia y Ana Isabel Medina, respectivamente, así como el presidente de la Mancomunidad de La Janda, Javier Rodríguez, han suscrito sus respectivos convenios.

El acuerdo sobre la Casa de la Memoria de Jimena ha sido firmado por el titular del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Francisco Javier Hidalgo.