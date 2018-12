La Diputación de Cádiz dice que la pérdida de fondos del Profea para Prado del Rey "es responsabilidad" del Ayuntamiento

Publicado 14/12/2018 16:33:32 CET

CÁDIZ, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La responsable de la gestión de fondos del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (Profea) en la Diputación de Cádiz, Isabel Moreno, ha señalado este viernes que la pérdida de estos fondos para Prado del Rey "sólo es responsabilidad" del Ayuntamiento de la localidad serrana.

Según ha informado la Diputación en una nota, las deudas del Ayuntamiento de Prado del Rey con la Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social impiden que pueda ser destinatario de las subvenciones públicas consignadas en el Pofea.

Para Moreno, esta situación "no es nueva" y, de hecho, "ya se conoció en agosto de 2017 en el seno de una comisión provincial del Profea". "En el citado foro la dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes) esgrimió un informe de la Abogacía del Estado en el que se expresaba dicho requisito que recalca que no podían ser beneficiarias las entidades que no estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social", ha detallado.

En aquella ocasión, la Diputación "pudo salvar" la actuación contemplada por el Profea en Prado del Rey, en el apartado de obras de empleo estable "al proyectar una actuación en terrenos de la administración provincial sitos en el término pradense", ha explicado la responsable.

"De esa manera Diputación quedaba como solicitante y beneficiaria de la obra, en la que serían empleados los vecinos de Prado del Rey que cumplieran con los requisitos de contratación del programa", ha detallado Moreno, quien ha explicado que "la intervención en concreto fue la creación de un Espacio de actividades físicas y de rehabilitación para personas mayores, ubicado en el camino del Caracol".

"Esa solución confirma el interés de Diputación, centrado en una finalidad muy clara, que ningún municipio quede fuera de programas de inversión pública", ha detallado Moreno.

Asimismo, ha indicado que este año 2018, el Ayuntamiento de Prado del Rey solicita, en enero, dos actuaciones, una de Garantía de Rentas para mejorar los acerados de varias calles del casco urbano, y otra de Empleo Estable destinada a la mejora de la piscina y la creación de un edificio con servicios y bar en dicho recinto municipal.

"Sobre estas dos actuaciones el personal técnico de Diputación, adscrito al Profea, empieza a trabajar con la redacción de los proyectos elegidos, elaboración de documentación complementaria, presentación de solicitudes de subvención ante el Sepes, presentación de ofertas de trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo, selección de personal, realización de carteles de obra, petición de ofertas a proveedores para el suministro de materiales", ha continuado Moreno.

"Así, todo se resuelve salvo la contratación de la mano de obra y la adjudicación del suministro de materiales, a la espera de que el Sepes emitiera la resolución definitiva una vez que el Ayuntamiento acreditara estar al corriente con sus obligaciones", ha agregado.

En esa línea, Moreno ha reseñado que "los expedientes están al día y el Sepes publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en su edición del 30 de mayo de 2018, la convocatoria de subvenciones de la nueva edición del Profea".

"En ese momento, el Ayuntamiento de Prado del Rey ya estaba en disposición de conocer si podrían resolver el problema de la deuda en plazo o, en caso contrario, optar por una solución como la adoptada en 2017 eligiendo terrenos de la Diputación como escenario de las obras". Pero el Ayuntamiento no se pronuncia y el proceso sigue su curso, a falta de que Prado del Rey justifique estar al día con Hacienda y la Seguridad Social", ha precisado.

Moreno ha recordado, al respecto, que el plazo para solicitar modificaciones sustanciales en los proyectos aprobados expiró el 20 de octubre. "De hecho en la comisión provincial del Profea del 26 de octubre se desestimaron modificaciones planteadas por varios Ayuntamientos al ser formuladas fuera de plazo", ha puntualizado.

"El Ayuntamiento de Prado del Rey remitió nuevos proyectos a Diputación el 10 de diciembre, es decir, hace cuatro días, y con unas propuestas que no sólo se presentan fuera de plazo sino que se plantean en viales de la localidad de titularidad local y autonómica y que por tanto contravienen las directrices legales conocidas desde agosto de 2017, pues no puede ser beneficiaria de subvenciones la entidad con deudas frente a acreedores públicos como Hacienda y la Seguridad Social", ha censurado.

Con todo, Moreno ha indicado que la asistencia de Diputación al Ayuntamiento de Prado del Rey también se ha ejercido desde el área de Servicios Económicos y, específicamente, desde el centro de asistencia a entidades locales (CAEL).

En ese aspecto, el responsable de del CAEL, el diputado provincial Jesús Solís, explicó que hace dos años Diputación solicitó al Ministerio de Hacienda la relación de Ayuntamientos gaditanos susceptibles de adherirse a los Fondos de Ordenación con el objetivo de acordar operaciones que reportasen liquidez a las arcas municipales así como aplazamientos para la liquidación de deuda.

La institución provincial se ofreció a asistir a estos Ayuntamientos, entre ellos el de Prado del Rey. "El alcalde de Prado del Rey declinó nuestra mediación en ese momento, advirtiendo que lo resolvería directamente", indicó Jesús Solís, quien apuntó que otros ayuntamientos sí optaron por esa asistencia técnica de Diputación y "hoy cuentan con sus certificados en positivo".

"Finalmente el Ayuntamiento de Prado del Rey solicitó la mediación técnica del CAEL hace aproximadamente un mes y desde entonces ya les hemos resuelto un plan de tesorería, hemos establecido contactos con acreedores públicos y con bancos, pero le advertí al alcalde que para algunas cuestiones ya no había tiempo material de subsanación, si bien estimo que en cinco o seis meses podremos normalizar la situación del Ayuntamiento", abundó Solís.