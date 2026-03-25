Diputación de Cádiz edita un libro sobre la historia de las hermandades y cofradías de Olvera

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz (d), y la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma (c), junto a Francisco Menacho (i), autor de 'Historia de las hermandades y cofradías de Olvera'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

OLVERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz ha editado el libro 'Historia de las hermandades y cofradías de Olvera', de Francisco Menacho, una obra que ha sido presentada en la Casa de la Cultura de esta localidad gaditana en un acto en el que ha participado el vicepresidente primero de la institución provincial, Juancho Ortiz, y la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma.

En este acto, Ortiz ha valorado el trabajo de Menacho por incidir en aspectos de la historia que aún no han sido "lo suficientemente divulgados" y que, por tanto, "terminan por consolidar el patrimonio cultural de la provincia de Cádiz".

En una nota, la Diputación ha señalado que el libro 'Historia de las hermandades y cofradías de Olvera' ofrece un recorrido por más de cinco siglos de religiosidad popular en este municipio de la Sierra de Cádiz. Es el resultado de indagaciones en archivos civiles, eclesiásticos y particulares, que permite ver con claridad los orígenes, transformaciones, crisis y procesos de reorganización de hermandades y cofradías.

Se trata de una obra "esencial" para conocer las manifestaciones cofrades de Olvera, expresada con un enfoque académico y un lenguaje claro que podrá suscitar el interés tanto de investigadores como del público general.

Con esta obra Menacho vuelve a publicar con la Diputación tras la buena crítica cosechada por su libro 'Antonio Gálvez y las Misiones Pedagógicas en la provincia de Cádiz'.

El Servicio de Publicaciones amplía con este nuevo libro las temáticas dedicadas a Olvera, ya transitadas anteriormente con obras como la historia del municipio, con versión ilustrada, así como las dedicadas a la Virgen de los Remedios y el Santuario.

Francisco Menacho Villalba (Olvera, 1954) es licenciado en Filología Hispánica y ha ejercido como profesor en diferentes institutos de educación secundaria, además de acumular una dilatada experiencia política y en cargos institucionales. Ha sido alcalde de Olvera, vicepresidente de Diputación y consejero de Gobernación y Justicia entre otras responsabilidades públicas.