Diputación de Cádiz fecha para principios de 2026 la entrega al SAS del centro de salud de La Dehesilla en Sanlúcar

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, ha asegurado que la Diputación de Cádiz trabaja con el objetivo de entregar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el centro de salud de La Dehesilla, en Sanlúcar de Barrameda, "a principios de 2026". En este sentido, ha asegurado que la Administración provincial, trabaja "sin descanso" para culminar esta infraestructura sanitaria y "desbloquear" una situación que "se remonta al año 2009".

Según ha explicado en una nota, en este momento, "gracias a las gestiones de la Diputación en las últimas semanas", se ha resuelto un trámite, "responsabilidad en parte del Ayuntamiento", que impedía avanzar en las tareas para garantizar el suministro eléctrico en el equipamiento sanitario.

Sobre este asunto han hablado en el transcurso de una nueva reunión con responsables de la compañía suministradora a la que han asistido el propio Antonio Aragón, la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, y personal técnico de ambas administraciones.

A juicio de Aragón, una reunión "crucial" porque ha permitido programar los trabajos pendientes en el centro transformador, que estarán listos en tres semanas, según los plazos previstos por Endesa.

El diputado ha puesto énfasis en la "lealtad institucional hacia el Ayuntamiento de Sanlúcar con la que la Diputación está llevando a cabo todo el proceso" de culminar las obras de este centro de salud. El centro de salud de La Dehesilla "es una prioridad" para el Gobierno de la Diputación, "entendemos que es un proyecto clave y más que necesario para los vecinos y vecinas de Sanlúcar", ha subrayado.

"Frente a aquellos que solo hacen ruido, nosotros trabajamos y calendarizamos" con la meta de "poder hacer entrega de este centro de salud al SAS a principios del año 2026 y, si puede ser antes, mejor", ha concluido Aragón.