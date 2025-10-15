Diputación de Cádiz financia la adquisición de suelo en Paterna para construir nueve viviendas protegidas

El responsable de Vivienda de la Diputación de Cádiz, José Manuel Cossi, y el alcalde de Paterna de Rivera, Andrés Clavijo, en el curso de un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de esta localidad. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz, a través de su Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, asumirá la promoción de nueve viviendas protegidas en Paterna de Rivera, una intervención confirmada por el responsable de Vivienda en la institución provincial, José Manuel Cossi, al alcalde de esta localidad, Andrés Clavijo, en el curso de un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Paterna.

La operación se llevará a cabo en una parcela localizada frente a la Venta El Cantarero, junto a la travesía de la carretera provincial CA-5032 que comunica Paterna con Alcalá de los Gazules, ha detallado la Diputación en una nota.

En este enclave se intentaron edificar viviendas mediante iniciativa privada, si bien las obras quedaron inconclusas. El Ayuntamiento propuso a la Diputación la oportunidad de recuperar dicho suelo para emprender una promoción pública, tal como se ha llevado a cabo en similares circunstancias en Trebujena.

Dicho planteamiento prosperó en el Pleno de la Corporación provincial celebrado en julio de 2025. En concreto, se aprobó una modificación presupuestaria que permite destinar 500.000 euros al Ayuntamiento de Paterna para financiar dos adquisiciones, la del citado suelo, además del espacio para una guardería municipal dedicada a menores de hasta tres años.

"Una vez que se ha concretado que ese terreno ya es de titularidad municipal vamos a procurar que sea la Empresa Provincial la que construya esas viviendas protegidas, planteando fórmulas que permitan precios asequibles y así reactivar nuevas promociones en Paterna", ha manifestado José Manuel Cossi tras destacar que dicho municipio aguardaba intervenciones de este tipo "desde hace mucho tiempo".

Por su parte, Andrés Clavijo ha mostrado su satisfacción por una novedad "largamente anhelada" que supone "arraigo, desarrollo, la posibilidad de emancipación para jóvenes de la localidad y un mensaje claro frente a la amenaza de la despoblación".

Tanto el alcalde como el diputado provincial han coincidido en una segunda expectativa que se abre para Paterna de Rivera, y es que el municipio es uno de los destinatarios del Plan de Actuación Integrada Janda Interior, que promueve el IEDT de Diputación, y que ha sido seleccionado en la reciente convocatoria de asignación de fondos Feder.

Esta última intervención contempla la construcción de viviendas sostenibles y accesibles en Paterna de Rivera, Benalup-Casas Viejas, San José del Valle y Medina, destinadas al alquiler social.

Cossi indica que la EDIL de la Janda interior se materializará a medio plazo, considerando que su plazo de ejecución finaliza en el año 2029. "Nos sitúa por tanto en una circunstancias muy favorables para Paterna, con dos promociones públicas en los próximos años", ha dicho.