Diputación de Cádiz financia con más de 570.000 euros obras de estabilización en la ladera de El Parral en Benaocaz

La presidenta de la Diputación, Almudena Marínez, en las obras de estabilización de la ladera de El Parral en Benaocaz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

BENAOCAZ (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha visitado en Benaocaz los trabajos de emergencia que se están ejecutando en la ladera de El Parral para prevenir nuevos desprendimientos y reforzar la seguridad de las viviendas situadas en la zona, financiadas con más de 570.000 euros por parte de la Institución Provincial.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Martínez del Junco ha estado acompañada por el diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, la alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, el gerente de la empresa concesionaria, Paramassi, Marcelo Greco y el jefe de obra, Antonio Morales.

Asimismo, ha explicado que la actuación contempla diferentes sistemas de protección frente a la caída de bloques de roca que podrían afectar a las viviendas colindantes de la calle Quejiguillo. Así, la intervención responde a la necesidad de proteger las viviendas y a las personas ante el riesgo de desprendimientos en la ladera de El Parral, especialmente tras el aumento del riesgo que supusieron las lluvias registradas durante el tren de borrascas que afectó a la provincia a principios de 2026.

La Diputación ha recordado que destina a estos trabajos 574.764,88 euros, IVA incluido, dentro de un programa provincial de 5.129.795 euros para ejecutar 14 actuaciones de emergencia en ocho localidades: Ubrique, Benaocaz, Benamahoma, Alcalá de los Gazules, Prado del Rey, Villaluenga del Rosario, Setenil de las Bodegas y Zahara de la Sierra. El objetivo es actuar en aquellos puntos en los que los expertos identificaron un riesgo alto o muy alto de desprendimientos y reforzar la seguridad de los municipios y de sus vecinos, ha señalado.

Por su parte, Almudena Martínez ha destacado el carácter preventivo de la actuación y el compromiso de la Diputación con la seguridad de los municipios. "No esperamos a que ocurran los problemas, nos adelantamos. Prevenir es una forma de gobernar con seriedad", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que "cada euro tiene un objetivo claro, como es proteger a las personas" y ha defendido la necesidad de proporcionar a los municipios los recursos necesarios para que puedan actuar con rapidez allí donde los técnicos han detectado riesgos.

La alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, ha agradecido la intervención de la Diputación, que permitirá poner fin a la "incertidumbre" de los vecinos de esta zona y "devolverles la tranquilidad y la seguridad" que necesitan. Según los datos que ha ofrecido, esta actuación de estabilización beneficiará a más de 50 viviendas.

Diputación ha recordado que la actuación en Benaocaz forma parte de una estrategia provincial que comenzó a definirse tras el episodio extraordinario de lluvias y borrascas. Fue entonces cuando la Institución Provincial decidió realizar, por primera vez en el conjunto de la provincia, un estudio geotécnico de las laderas y zonas rocosas próximas a municipios afectados, con el objetivo de conocer cómo habían quedado después de las lluvias, localizar posibles riesgos y determinar, con criterios técnicos, dónde era necesario intervenir.

Para ello se realizaron trabajos sobre el terreno, apoyados en vuelos de dron y en el análisis de personal técnico especializado. A partir de sus conclusiones se determinaron los puntos de mayor riesgo y las actuaciones necesarias. Luego se plantearon tres tipos de soluciones para frenar o contener posibles desprendimientos.

Según ha explicado en este sentido, una primera consiste en colocar mallas de protección sujetas mediante piquetas y cables de acero para zonas donde pueden desprenderse bloques de menor tamaño, mientras que una segunda emplea mallas reforzadas con anclajes al terreno. La tercera solución son las pantallas dinámicas, para detener y absorber la energía de las rocas que puedan desprenderse desde cotas superiores.

En Benaocaz se están aplicando los tres sistemas, según ha indicado la Diputación, que ha indicado que los trabajos comenzaron con labores de retirada de material, despeje y desbroce y el desprendimiento controlado de algunos bloques para garantizar la seguridad durante la ejecución. Las cimentaciones de las pantallas dinámicas ya están ejecutadas y, durante los días 10 y 11 de septiembre se está utilizando un helicóptero para trasladar hasta la zona el material necesario para completar su montaje. Las mallas de contención se encuentran igualmente en proceso de remate. La empresa adjudicataria estima que en unos 15 días estarán instalados estos sistemas de contención.