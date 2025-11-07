Diputación de Cádiz impulsa el II Maritime Blue Growth como patrocinador de este foro de economía circular azul

Archivo - La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, reunida con el representante del cluster marítimo y el promotor de BMG. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Cádiz acoge del 11 al 13 de noviembre el II Maritime Blue Growth (MBG), el foro que Diputación de Cádiz impulsa como patrocinador, que integra ciencia, industria y sector público en torno a la economía circular azul. Así, según ha indicado la Institución Provincial, 75 ponentes de diversas nacionalidades convertirán a Cádiz en la capital de la Economía Azul durante esas jornadas.

En una nota, la Diputación ha señalado que Cádiz afianza así su posición destacada en la escena internacional de la innovación marítima y la sostenibilidad. Esta segunda edición, tras la celebrada en 2023 en Bilbao, se presenta como el primer congreso marítimo internacional en Europa que trata de forma transversal los grandes retos de la transición hacia una Economía Azul y Circular e incluye novedades respecto a la primera fecha, como un concurso de startups.

En este congreso, impulsado y liderado por el propio sector marítimo español, tendrán cabida diferentes sectores como el transporte marítimo, la pesca, los puertos, la economía circular azul y la construcción naval, tanto civil, como militar o eólica marina.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha subrayado la importancia estratégica de respaldar que grandes encuentros en sectores económicos fundamentales para la provincia como el naval o marítimo se celebren en territorio gaditano.

"Con la acción de la Diputación contribuimos desde lo público al impulso de proyectos innovadores y sostenibles en economía azul, así como a la proyección exterior de Cádiz en el contexto europeo como un centro clave para el debate, las inversiones, la innovación y las estrategias en torno a la economía azul circular", ha manifestado.

Según ha indicado Diputación, entre el plantel de profesionales se incluyen el explorador y aventurero polar más destacado del siglo XXI, diseñador del primer trineo eólico y experto en estrategia medioambiental, Ramón H. Larramendi; el comisario Europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis: el director de Bionomía Institute y profesor en Harvard, Manuel Maqueda; el presidente de Boluda Corporación, Vicente Boluda; o Theresa Zabell, doble campeona olímpica.

Asimismo, algunos de los temas que se abordarán serán la manera de formar a los futuros profesionales, la captación de talento, la digitalización de los océanos, cómo adaptarse a la economía azul, la descarbonización y los retos burocráticos en torno a la economía azul.