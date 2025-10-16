Diputación de Cádiz invierte 48.000 euros para financiar ocho nuevas investigaciones de memoria democrática

CÁDIZ 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, que coordina el vicepresidente segundo Javier Vidal, ha resuelto su convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación, con 48.000 euros de inversión, donde han concurrido 16 iniciativas, de las que ocho fueron finalmente seleccionadas por la comisión evaluadora.

Según ha explicado la Diputación en una nota, para el desarrollo de cada proyecto destina 6.000 euros, que suman un presupuesto global de 48.000 euros que permite a cada investigador la búsqueda de fuentes documentales en diferentes archivos, la recopilación de testimonios y la concreción del trabajo.

Asimismo, ha señalado que la Institución provincial renueva esta convocatoria desde 2018, con la única interrupción del año 2020 por los trastornos ocasionados por la pandemia. Desde entonces ha prestado la cobertura necesaria para alumbrar investigaciones novedosas sobre pasajes históricos acaecidos en la provincia de Cádiz.

En este sentido, ha apuntado que suelen ser temáticas poco transitadas y en ocasiones incluso desconocidas, por haber sido deliberadamente silenciadas. En todos estos años se han financiado más de 30 trabajos que conforman una colección de memoria democrática de la provincia.

Las temáticas seleccionadas este año son '¡Alistaos! Los gaditanos de la División Española de Voluntarios (1941-1945)', de Antonio Ortega Castillo, historiador de Arcos; 'Memorias del exilio. Caminos e historias de la migración republicana', de Ángel Medina Linares, historiador de Setenil; 'La actuación del maquis en Alcalá de los Gazules. Historia y oralidad', de Juan Pedro Romero Benítez, historiador de Alcalá de los Gazules.

Igualmente, se ha seleccionado 'Revelando sus rostros. Fotografías y testimonios de la represión franquista', de Juan Antonio del Río Cabrera, investigador de Olvera; 'Campogibraltareñas y campogibraltareños en cárceles franquistas', del historiador José Manuel Algarbani Rodríguez; Documental 'La represión a la prensa. Una mirada de ida y vuelta', de la periodista Vanesa Rodríguez Perondi; 'José Miranda de Sardi. Una aproximación a su vida y obra', del investigador Jesús María Montero Barrado; y 'Depuración del magisterio gaditano durante la Guerra Civil y la dictadura', de la periodista Josefa Pérez Berrocal.