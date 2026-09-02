Diputación de Cádiz invierte más de un millón en la restauración de la CA-9104 entre Grazalema y Zahara

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, junto al alcalde de Grazalema, Carlos García Ramírez, y personal técnico en una visita a las obras en la CA-9104 entre Grazalema y Zahara - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha invertido más de un millón de euros en estabilizar la carretera CA-9104 que comunica los municipios de Grazalema y Zahara de la Sierra a través del puerto de Las Palomas, una intervención en la que, además de restituir la funcionalidad de esta vía de la red provincial, se han emprendido actuaciones para la restauración paisajística del entorno, tras los daños causados por el tren de borrascas del último invierno.

El Área de Cooperación ha resuelto estas obras, tal como ha comprobado su diputado responsable, Javier Bello, junto a personal técnico de la institución provincial y el alcalde de Grazalema, Carlos García Ramírez.

En una nota, la Diputación ha recordado que contrató a la empresa Rialsa SL la reparación de la CA-9104 mediante el procedimiento de emergencia y conforme a un presupuesto de 861.529 euros. El coste de la asistencia técnica a la dirección de obras y redacción del proyecto, suscrita con la firma Geolén Ingeniería SL por algo más de 33.000 euros, elevaba la inversión hasta los 894.865 euros.

Durante la ejecución de los trabajos, y en coordinación con la dirección del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, se incorporaron nuevas previsiones de restauración paisajística, en concreto, se han instalado elementos vegetales como fajinas y estructuras como albarradas que permitirán reducir la velocidad del agua de escorrentía, retener los sedimentos, regenerar el suelo, estabilizarlo y frenar por tanto la erosión.

Además, durante la ejecución de las obras se despejó el área circundante de la maquinaria empleada, en un radio de 25 metros, para prevenir incendios, al tiempo que se arreglaron las obras de drenaje transversal y las cunetas en un kilómetro y medio de la carretera. Estas tareas adicionales comportaron una inversión de más de 110.000 euros, por lo que la suma completa de la intervención en esta carretera supera el millón de euros.

En el último trimestre del año, y a través de un contrato menor, se procederá a una hidrosiembra de taludes para fortalecer el terreno y mitigar la erosión, además de plantar nuevos árboles y especies arbustivas e instalar albarradas.

Diputación no sólo ha recuperado la vialidad de la carretera, sino que mediante soluciones de bioingeniería pretende revitalizar y reverdecer la superficie natural dañada.

Javier Bello ha comprobado así el cambio experimentado en la calzada, cuyos daños principales se localizaron en el punto kilométrico 1,450. Este enclave sufrió las consecuencias de un deslizamiento de tierras y rocas de gran porte, arrastradas por un torrente que caía ladera abajo.

La recuperación se ocupó no sólo de la plataforma sino también de las laderas para lograr taludes estables. En este sentido, se han asentado estructuras de escollera en varios puntos como medios para protegerse ante escorrentías superficiales. Otro muro de contención del terraplén ha permitido sostener la reconstrucción de la plataforma en el punto 1,450.

Se han habilitado dos nuevas obras de drenaje transversal, además de restituir la funcionalidad de las cunetas y drenajes existentes desde el punto cero hasta el 1,500.

Un tramo de 100 metros de cuneta se ha hormigonado y se ha reconstruido el firme entre los puntos 1,400 y 1,500 además de renovarse la señalización, las marcas viales y los medios de balizamiento y seguridad.

El tráfico en esta carretera se restableció el 29 de junio, aunque en agosto se han resuelto todas las previsiones contenidas en las obras contratadas así como las medidas adoptadas para recuperar el paisaje y regenerar el suelo.