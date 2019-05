Diputación de Cádiz invirtió 182 millones en el último ejercicio y alcanza un superávit de 41 millones

Publicado 09/05/2019 14:34:03 CET

CÁDIZ, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Jesús Solís, ha referido las cifras de liquidación del presupuesto del año 2018, señalando que se invirtió 182 millones en el último ejercicio, siete por encima de la regla de gasto, así como que se obtuvo un superávit de 41 millones de euros.

"No me gusta hablar de superávit. Lo razonable sería dedicarlo a inversiones productivas, con incidencia en la sociedad de la provincia de Cádiz, y no para reducir la deuda con los bancos, pero con la actual legislación, no es posible", ha señalado en este sentido el diputado provincial.

En una nota, la Diputación ha señalado que la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria establece una regla de gasto con límites estrictos, que impide que una institución, aún saneada, pueda invertir todo lo que su capacidad económica y financiera permite. En el año 2018 el techo de gasto para la Diputación de Cádiz se fijaba en 175 millones de euros, si bien finalmente dicho ejercicio se cerró con 182 millones efectivamente invertidos.

En este sentido, ha explicado que la diferencia, de siete millones de euros, supone "un incumplimiento de la regla de gasto", según ha reconocido Jesús Solís, que se compensa con los datos del resto de principios que determinan la estabilidad y sostenibilidad de una administración pública: es el caso del superávit, cifrado en 41 millones de euros, o el ratio de endeudamiento que se sitúa en el 56 por ciento de los recursos corrientes y que se ha reducido en casi 50 puntos desde el inicio del mandato corporativo.

El desfase en la regla de gasto no supondrá ninguna consecuencia onerosa para la Diputación de Cádiz, según ha explicado Jesús Solís, que sí tendrá que comprometerse a no rebasar dicho límite en los dos próximos ejercicios.

El responsable de Servicios Económicos ha añadido una repercusión positiva, como es que la regla de gasto se determina en función de las inversiones del año anterior, más un índice adoptado por el Consejo de Ministros. Por tanto, el próximo límite inversor se situará por encima de los 182 millones de euros.

El grado de ejecución presupuestaria, en 2018, alcanzó un 86 por ciento de los créditos inicialmente estimados, tanto en el ámbito de los gastos como en el de los ingresos. Solís ha indicado que, en relación a los gastos, el último promedio nacional conocido establece una ejecución de poco más del 70 por ciento de las estimaciones.

Por capítulos, el responsable de Servicios Económicos ha citado que las inversiones superaron el 70 por cieto de las partidas programadas, los gastos corrientes acreditaron más de un 82 por ciento de ejecución y las transferencias corrientes más del 91 por ciento.

Igualmente, ha señalado que el remanente de tesorería alcanza los 54,4 millones de euros, la deuda a largo plazo se sitúa en 65 millones y el periodo medio de pago a proveedores, a 31 de diciembre de 2018, se fijaba en 16 días. Esos registros, y los 41 millones de euros de superávit, establecen una sólida base financiera para reeditar un nuevo Plan Invierte, "si así lo estima el próximo gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz".