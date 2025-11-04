Diputación de Cádiz lanza una nueva edición del programa para promover la participación ciudadana entre los jóvenes

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo de la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, ha presentado una nueva edición de la iniciativa ParticipAcción, que tiene como objetivo es acercar a la juventud gaditana "a la participación ciudadana, sus valores y a las distintas formas de implicarse activamente en la vida social de nuestros municipios".

En una nota, Moreno ha explicado que se trata de "que comprendan que participar es transformar, que sus ideas cuentan y que tienen la capacidad de generar cambio reales en su entorno".

La iniciativa se dirige a jóvenes estudiantes de tercero y cuarto de ESO de los 30 municipios menores de 20.000 habitantes. Se desarrollará durante todo el curso escolar mediante sesiones formativas y dinámicas, con las que se pretende que adquieran los conocimientos necesarios para acabar realizando su propio proyecto social participativo.

Todo ello mediante una metodología que intenta resultar atractiva para el perfil de la población destinataria: juegos, creatividad y trabajo en equipo, "herramientas que hacen que aprender y participar sea algo participativo".

Con ParticipAcción, en la Diputación de Cádiz "reafirmamos nuestro compromiso con la juventud y con lo valores democráticos. Queremos que cada joven sienta que tiene voz, que pueda implicarse y que entiendan que su participación es clave para construir una sociedad más democrática, solidaria y comprometida", ha manifestado Moreno, que ha añadido que este programa es "una apuesta por la juventud, por la participación y por el futuro de nuestros pueblos".

La empresa Pleniestudio Formación y Servicios es la adjudicataria encargada de realizar las sesiones formativas en los centros escolares. Su directora, Elvira Almela, ha explicado que la iniciativa está teniendo una "excelente" acogida en los centros escolares en los que ya ha comenzado la formación.

La Diputación de Cádiz ya estuvo ejecutando este programa de ParticipAcción entre los años 2014 y 2021. En su momento, fue una iniciativa pionera a nivel andaluz que incluso fue reconocida con el Premio Progreso en la categoría de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia otorgado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, ha recordado Diputación.