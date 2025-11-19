Diputación de Cádiz pone a cero su deuda con los bancos a través de una amortización de 38,5 millones de euros

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha aprobado en el Pleno ordinario de noviembre saldar toda su deuda financiera con los bancos. La propuesta, debatida por vía de urgencia, permite una modificación presupuestaria por importe de 38.508.750 euros, que serán financiados con el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del ejercicio 2024. Se amortizará así toda la deuda con los bancos, "por primera vez en la historia", según ha explicado la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.

Para Martínez del Junco, que se ha mostrado "orgullosa de la gestión que se está haciendo", la medida "es una muy buena noticia". Según ha indicado la Diputación en una nota, la presidenta ha mencionado algunas de las consecuencias positivas de esta medida, como que permitirá "obtener más recursos" y "poder invertir en otras cosas", ya que posibilita aumentar la capacidad de endeudamiento para planes futuros.

Además, la medida implica el ahorro para la Diputación de más de 2,1 millones de euros en concepto de intereses, según la presidenta, que ha aseverado, además, que tendrá resultados prácticos, ya que "a los ayuntamientos, las asociaciones, entidades y sectores productivos de la provincia van a llegarle más recursos".

El vicepresidente primero, Juancho Ortiz, ha sido el encargado de exponer esta decisión del Gobierno provincial, que "pone a cero la deuda a largo plazo" y hace posible que la Diputación no le deba dinero a los bancos. Ortiz ha definido este movimiento como "un reseteo" y un "cambio de rumbo" con respecto a gobiernos anteriores, y ha aclarado que, "pese a que no se estaba obligado, se ha creído oportuno poder afrontar nuevos retos con esta amortización, que podrá multiplicar la capacidad financiera e inversora de la Diputación". Todos los grupos apoyaron la moción, menos el PSOE, que se abstuvo.

Según ha señalado la Diputación, este asunto ha sido uno de los destacados de una sesión plenaria en la que se han aprobado todas las mociones presentadas por los grupos políticos, se ha respaldado el manifiesto común de las ocho diputaciones andaluzas por el 25 de noviembre y también se han resuelto otras temas necesarios para el funcionamiento de la Institución, como la masa salarial del personal del año 2025, así como la dación de cuentas del cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad en el segundo trimestre de 2025, según establece la normativa. También la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación Provincial de Cádiz.

MOCIONES

En cuanto a las mociones presentadas por los grupos, todo el Pleno ha secundado la moción IU que solicita la mejora del tramo de la carretera CA-9027 Trebujena-Sanlúcar. Para ello, se insta a la Junta a realizar "el estudio y viabilidad de una partida presupuestaria", para arreglar diferentes desperfectos de esta vía en el tramo comprendido a la salida de Sanlúcar.

Otras carreteras de esta comarca, la A-491 y la A-2075, han suscitado el interés del Pleno, por unanimidad, a través de una moción del PSOE, que solicita que de modo urgente se acometa el desdoble de la carretera A-491, principal vía de conexión de Rota con el resto de la provincia, mejorar su seguridad vial y atender el elevado volumen de tráfico que soporta, especialmente en periodos de afluencia turística. Asimismo pide a la Junta que ejecute de manera inmediata el asfaltado y acondicionamiento integral de la carretera A-2075, para mejores accesos a la Base Naval y al municipio.

La unanimidad ha llegado también en otro asunto que afecta directamente al municipio de Rota como es la defensa de la uva 'Tintilla' de Rota. El Pleno ha solicitado, con enmienda del Grupo Socialista, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aclare si con este cambio se podrá seguir comercializando bajo el nombre de 'Tintilla', pues de no ser así podría conllevar perjuicios para los productores y agricultores.

Además ha reclamado que cualquier decisión futura que afecte a variedades tradicionales con arraigo histórico y cultural, como es el caso, se adopte mediante diálogo previo y consenso con todas las partes implicadas.

Por otra parte, también se ha aprobado la moción del PP que solicita al Gobierno de España que se garantice que esta normativa no genere perjuicios en los órganos judiciales de la provincia de Cádiz y que se atiendan las demandas formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de refuerzo de las plantillas y medios judiciales en la provincia de Cádiz, conforme a las necesidades detectadas.

Otro asunto que ha alcanzado la unanimidad ha sido la proposición del Grupo La Línea 100x100 que afecta a la playa de El Rinconcillo de Algeciras y solicita la regeneración integral de este espacio y el apoyo a la plataforma ciudadana 'Salvemos El Rinconcillo'. Los usuarios vienen comprobando desde hace unos años un proceso progresivo de regresión y pérdida de arena, por lo que se insta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a acelerar la ejecución de un proyecto sostenible mediante soluciones técnicas permanentes.

Asimismo, el Pleno, con la abstención del PP y el resto de grupos a favor, ha respaldado una moción del PSOE sobre el servicio de teleasistencia de Andalucía, de cara a resolver una serie de deficiencias que describe en su argumentación. Por eso, se insta a la Junta a reforzar el servicio con los recursos materiales y humanos necesarios para evitar situaciones como la demora para la instalación del servicio en el domicilio, o el colapso de las centralitas.

También ha salido adelante la proposición de IU que pone el énfasis en la necesidad de que se dé un cumplimiento efectivo de las leyes estatal y andaluza de la Memoria Democrática. Solicita que las administraciones públicas competentes impulsen el cumplimiento "sin demoras" de las obligaciones establecidas en las leyes sobre Memoria Histórica y Democrática a nivel estatal y autonómico, incluyendo acciones en los centros educativos y de reparación moral de las víctimas de la provincia.

Finalmente, también se ha aprobado la proposición del PSOE sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2026 en la provincia de Cádiz ha prosperado con el apoyo de IU, la abstención de La Línea 100x100 y el voto en contra del PP. El acuerdo insta a la redacción de un nuevo presupuesto que "recoja las demandas y resoluciones aprobadas en el seno de la Diputación", que según reza en la exposición de motivos no es suficiente para satisfacer las necesidades en diferentes ámbitos que presenta la provincia.