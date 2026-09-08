Diputación de Cádiz pone en marcha el programa 'Ritmo Mayor' con todas las plazas de los talleres cubiertas

Archivo - La presidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, en la presentación del programa 'Ritmo Mayor' - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 10 de septiembre, se da el pistoletazo de salida a 'Ritmo Mayor', uno de los programas novedosos de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz para este 2026 que inicia la primera edición con todas las plazas de los talleres cubiertas.

El programa está dirigido a personas mayores y busca acercar la danza, la expresión corporal y la participación artística a este colectivo, ha indicado la Diputación en una nota.

La iniciativa parte de la idea de que la cultura "debe ser un derecho accesible a todas las edades y una herramienta de bienestar, encuentro y participación social".

Así, el proyecto que comienza ahora se prolongará hasta el mes de noviembre y contará con dos líneas principales: talleres de danzaterapia y una programación de espectáculos profesionales. Los talleres, gratuitos y semanales, se celebrarán en el Centro Cultural Rosa Butler de Puerto Real y están abiertos a personas a partir de 60 años con un estado de salud compatible con una actividad física suave.

El grupo estará compuesto por 25 participantes, el máximo previsto, una vez que se ha llegado al límite de solicitudes, incluso generándose una lista de espera, lo que da cuenta de la expectación que ha despertado la iniciativa.

Las sesiones estarán dirigidas por Isabel Pérez Cruz, bailarina y docente especializada en danza española, que adaptará la metodología a las capacidades de cada participante. A través del movimiento y la danza española, se pretende favorecer el bienestar físico, emocional y social, además de reforzar la autoestima, la expresión personal y los vínculos comunitarios.

El programa se completa con dos espectáculos en el Teatro Principal de Puerto Real, como son 'Memorias de Trapo', de La Mona Danza, el 1 de octubre, y 'Mucho más que palabras', de Zyrdanza, el 19 de noviembre. Ambas propuestas abordan la danza desde una perspectiva "sensible e inclusiva".

'Ritmo Mayor' cuenta además con la colaboración de la Asociación Paz y Bien, entidad de referencia en el ámbito de la inclusión social, cuya experiencia en iniciativas como 'Danza para la Vida' y en la promoción de la compañía de danza inclusiva Zyrdanza constituye "una garantía" para el desarrollo de una propuesta basada en la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas.

En este marco también participa la Asociación Cultural Más Que Danza, especializada en la difusión de la danza española y en proyectos intergeneracionales que fomentan el aprendizaje permanente y la transmisión del patrimonio coreográfico.