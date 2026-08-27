Diputación de Cádiz premia a Taberna La Manzanilla, guías turísticos y mercados de Cádiz por el Día Mundial del Turismo

Archivo - Cádiz.- Cádiz celebra el Día Mundial del Turismo con visitas al Ayuntamiento y rutas turísticas a pie y en bus - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz ha decidido premiar a la Taberna La Manzanilla, a la empresa Guías Turísticos de Cádiz y Provincia, y a la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales de Cádiz (Asodemer) con motivo del Día Mundial del Turismo 2026, que se conmemora el 27 de septiembre.

Con estos galardones se reconoce el papel que juegan entidades y empresas del sector en la promoción y consolidación de la provincia de Cádiz como destino turístico de referencia, como ha explicado la Diputación en una nota.

La gala de entrega de estos reconocimientos se celebrará el 24 de septiembre de 2026 en los Depósitos de Tabaco de la ciudad de Cádiz, un espacio recientemente rehabilitado y con capacidad para albergar grandes eventos.

Sobre la Taberna La Manzanilla de Cádiz se ha destacado que es un establecimiento que comenzó su andadura en 1955, continuando la actividad del anterior, abierto en 1932 cuando Bodegas Barón, ubicada en Sanlúcar de Barrameda, abrió un despacho de vinos en la calle Feduchy de la ciudad de Cádiz.

Diez años después, en 1942, el abuelo del actual propietario de la Taberna La Manzanilla, y por entonces trabajador de la Bodega Barón, toma las riendas de la taberna. A su muerte en 1955, su hijo compra a Bodegas Barón el negocio y monta la Taberna La Manzanilla, decorada tal y como está en la actualidad: una bodega con botas, con mostrador y con una colección de botellas, espejos y cuadros. En la actualidad cuenta con 24 barriles y botas sólo con vinos del Marco de Jerez.

Este establecimiento se ha conformado como un "referente de autenticidad, de sencillez y de identidad" de la ciudad de Cádiz y su conexión con los vinos de la tierra, y se ha convertido en un atractivo turístico que "permite adentrarse sin impostura en una realidad propia de nuestra tierra".

Para el desarrollo turístico ha sido "indispensable" la labor de guías turísticos en la provincia de Cádiz. En este ámbito, se ha resaltado a la empresa Guías Turísticos de Cádiz y Provincia, integrada por guías oficiales de turismo con más de dos décadas de experiencia en el sector, especializada en mostrar la singularidad y diversidad de la provincia a través de rutas culturales, accesibles, gastronómicas, escolares, de incentivos, cruceros y visitas privadas o a la carta. Su equipo trabaja en varios idiomas y organiza programas a medida para grupos, familias, visitantes individuales y grupos reducidos.

Como empresa turística, su valor reside en convertir el patrimonio histórico, cultural, monumental y gastronómico de Cádiz en experiencias guiadas de calidad, adaptadas a distintos públicos y necesidades, como ha destacado la Diputación.

Con actividad en toda la provincia de Cádiz, su labor le ha valido para convertirse en una empresa "de referencia" en el turismo gaditano como un recurso profesional de calidad para conocer el destino desde una mirada acreditada, cercana y especializada, reforzando la interpretación del territorio y la calidad desde un punto de vista humano y un enfoque profesional.

Por su parte, en el cultivo de la identidad de la tierra desde los productos de proximidad como atractivo turístico figura Asodemer, la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales de Cádiz que representa desde 1977 al comercio de los mercados de abastos de la ciudad gaditana, tanto del Mercado Central como del Mercado Virgen del Rosario.

Como se ha subrayado, su labor resulta "esencial para mantener vivo un modelo de compra cercano, especializado y profundamente ligado a la identidad gastronómica, social y cotidiana de Cádiz". Así, es capaz de conectar comercio, producto local, cultura popular y turismo gastronómico, contribuyendo a que los mercados sigan siendo "espacios de vida, encuentro y autenticidad" para la población local y para quienes visitan la ciudad de Cádiz.

Los premios serán entregados durante el acto institucional de celebración del Día Mundial del Turismo 2026, que tendrá lugar el 24 de septiembre en los Depósitos de Tabaco de la ciudad de Cádiz, en un evento que reunirá a representantes institucionales, empresariales y del sector turístico de toda la provincia.

Con estas distinciones, el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz reconoce la excelencia, el compromiso con la identidad y la proyección de sus premiados, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la promoción de Cádiz como destino único, singular y atractivo.