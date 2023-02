Diputación de Cádiz presenta el Observatorio sobre Accesibilidad Digital para que "nadie se quede atrás"

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación Digital de Diputación, Isabel Gallardo, ha presidido un encuentro en el Campus El Madrugador para presentar el Observatorio Provincial de Accesibilidad Digital que promueve la sociedad Epicsa, con el objetivo de que nadie se quede atrás.

Según ha indicado la Diputación en una nota, en el encuentro, ya sea de manera presencial o telemática, han participado representantes de medio centenar de organizaciones, entre instituciones públicas, entidades sociales, desarrolladores de aplicaciones tecnológicas, centros universitarios y organizaciones de personas con discapacidad.

Isabel Gallardo ha dado a conocer el trabajo de consultoría realizado por la firma Human Smart Lab y que confirma que en la actualidad la mayoría de productos digitales no son plenamente accesibles, al no reparar en las limitaciones sensoriales de personas de avanzada edad o con alguna discapacidad. "Nadie se puede quedar atrás, en esa tarea no nos vamos a limitar a lo que establece la legislación sino que iremos más allá", ha afirmado.

En la asistencia técnica de Human Smart Lab se indica que uno de cada cinco usuarios de entornos digitales requiere recursos específicos para no quedar excluidos. Una circunstancia especialmente lesiva a tenor de los servicios públicos que prestan las instituciones públicas como administraciones electrónicas.

En ese mismo informe se destacan los cuatro principios básicos que deben cumplir los contenidos que se publican en una web, sede electrónica o contenido digital: que sea perceptible (con posibilidad de diferentes tamaños, o capaz de convertir las expresiones escritas a voz o símbolos); operable (con la versatilidad suficiente para ser accesible desde diferentes navegadores o reproductores), comprensible (con lenguaje claro) y robusto (que facilite tiempo suficiente para leer las páginas o usar el contenido, entre otras facultades).

"Hoy hemos llevado a cabo una puesta en común, además de invitar a empresas e instituciones a que nos planteen propuestas de mejora con el objetivo de facilitar el acceso de todo el mundo a páginas web y sedes electrónicas", ha indicado Isabel Gallardo.

Epicsa ha desarrollado hasta ahora 120 sitios web y 30 aplicaciones móviles, la mayoría diseñadas para ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Todos estos servicios cumplen con los estándares de accesibilidad contenidos en la normativa estatal y directivas comunitarias, "si bien queremos seguir avanzando hacia contenidos más sencillos y comprensibles".