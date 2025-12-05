Diputación de Cádiz presentará los resultados de la Oficina de Transformación Comunitaria en una jornada en El Bosque

Placas solares en la provincia de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz va a organizar a través de la Agencia Provincial de la Energía una jornada destinada a presentar los resultados obtenidos por la Oficina de Transformación Comunitaria. El evento tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en El Bosque, en concreto, en el Hotel Las Truchas, perteneciente a la red provincial de hoteles de Tugasa.

En una nota, la Diputación ha trasladado también que este encuentro servirá para abordar el futuro de las comunidades energéticas en la provincia.

La Oficina de Transformación Comunitaria de la Provincia de Cádiz es un proyecto que ha supuesto una inversión de 331.000 euros, cofinanciados por la Diputación y fondos Next Generation de la Unión Europea.

La iniciativa ha desempeñado "un papel clave" en la difusión, acompañamiento y asesoramiento técnico para impulsar actuaciones de energía compartida en diferentes municipios gaditanos, fortaleciendo la participación ciudadana y la transición energética local.

Este evento final se ha planteado como una jornada de análisis y debate, al que está invitada a participar toda la ciudadanía interesada. La primera mesa comenzará a las 09,45 horas tras el acto de apertura, y contará con la participación de Macarena Luque Guillén, representante de Torre Ilumina, una comunidad energética pionera en Andalucía que genera energía verde en un barrio vulnerable de Sevilla.

Intervendrán también representantes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y de las iniciativas 'European Energy Community Facility' y 'Citizen Energy Advisory Hub' de la Comisión Europea, que apoyan proyectos ciudadanos de generación energética.

Durante la jornada, se expondrán los principales logros de la Oficina de Transformación Comunitaria, entre los que destaca el acompañamiento a diversos grupos motores municipales, la dinamización de nuevas iniciativas de autoconsumo colectivo y la elaboración de un kit de utilidades para comunidades energéticas.

El programa se completará con un debate sobre el presente y el futuro de la energía compartida en la provincia, en el que participarán representantes de varias comunidades energéticas emergentes o ya constituidas en la provincia, casos de LUCE Puerto Real, Comunidad Energética Payoya, La Luz del Pueblo de Alcalá del Valle, o los grupos motor de comunidades energéticas de Cádiz, Trebujena y Bornos.

La inscripción gratuita puede formalizarse a través del enlace 'https://forms.gle/nKsCehsGMo6V2Z5E7'.