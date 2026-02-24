Diputación de Cádiz programa 11 exposiciones este 2026 entre la Sala Rivadavia y el Palacio Provincial

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, junto al cónsul de la República Argentina en Cádiz, Sergio Servin, y artistas que expondrán este año en Sala Rivadavia y el Palacio Provincial - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz ha presentado su programación de exposiciones para el año 2026, un calendario que contempla un total de 11 muestras artísticas entre la Sala Rivadavia y el Palacio Provincial.

Ha sido la responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán, la encargada de presentar un calendario "lleno de citas de primer nivel, variado, inclusivo y ambicioso", ya que de cara a este año se recupera el Claustro del Palacio Provincial como espacio expositivo, ha indicado esta institución en una nota.

Vanesa Beltrán ha presentado en primer lugar las exposiciones que se podrán ver a lo largo del año en la Sala Rivadavia, el espacio de la Fundación Provincial de Cultura tiene consagrado al arte contemporáneo en todas sus variedades. En 2026 la sala volverá a llenarse con muestras de pintura, de fotografía, de cerámica o de vidrio, con estilos como el paisajismo, el realismo o la abstracción.

Todo ello llegará de la mano de artistas de distintos lugares de la provincia de Cádiz y, como es habitual, con una presencia llegada desde Argentina. Para ello, la Fundación Provincial de Cultura cuenta con "la complicidad" del Consulado de la República Argentina en Cádiz, entidad con la que comparte sede en la calle Presidente Rivadavia.

No obstante, hay una novedad en este sentido, y es que este año la exposición de la artista argentina Paula Vicenti será la que abra el calendario de exposiciones el próximo mes de marzo, por considerar que la temática de su propuesta, en torno a la mujer y su relación con el mundo de la moda, la publicidad o la televisión, es "idónea" para vincularla a la celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo.

El cónsul de la República Argentina en Cádiz, Sergio Servin, ha estado presente en la rueda de prensa y ha destacado "el simbolismo" que tiene la Sala Rivadavia como "vínculo cultural entre España y Argentina".

En nombre de los artistas que expondrán en esta sala ha intervenido Miguel Ángel Valencia, quien ha agradecido a la Diputación "la oportunidad" que supone para los autores "poder mostrar su obra en su tierra" y ha reivindicado "más espacios de interconexión para los artistas".

En cuanto a la programación diseñada para el Claustro de Exposiciones del Palacio Provincial, a lo largo del año llegarán a este espacio tres muestras: una basada en una colección de carteles antiguos y que servirá para revisitar publicidades relacionadas algunas de ellas con el Cádiz del siglo XIX; otra centrada en la vida y obra del artista madrileño Carlos Berlanga, icono de la movida madrileña; y una exposición retrospectiva sobre un artista, Lorenzo Cherbuy, que fue "muy prolífico" en la provincia en los años 70 y que "es merecedor de un homenaje y una revisión de su trabajo que le devuelva la visibilidad que se merece a su obra", según ha explicado Vanesa Beltrán.

El calendario con las muestras del Claustro de Exposiciones de la Diputación arranca el 10 de abril con 'Cádiz en la publicidad antigua', una colección de carteles históricos, a la que le seguirán el 19 de junio 'Carlos Berlanga, fondo y formas', y el 24 de septiembre 'Cherbuy, el genio olvidado'.