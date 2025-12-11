Diputación de Cádiz promueve alianzas para generar una economía agroalimentaria social y sostenible en la provincia

Jornada con representantes de entidades pertenecientes a la economía social en el sector agroalimentario de la provincia de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de entidades pertenecientes a la economía social en el sector agroalimentario de la provincia de Cádiz se han dado cita en una jornada organizada por la Diputación de Cádiz para impulsar alianzas.

El evento, promovido a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de Cádiz, se ha celebrado en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ubicada en Algeciras, ha detallado la institución provincial en una nota.

La jornada ha tenido como objetivo sentar las bases del futuro Plan Integral de Impulso, Fortalecimiento y Consolidación de las Empresas de Economía Social del Sector Agroalimentario, en el que participará la provincia junto al resto de territorios de España y Portugal, destinatarios del proyecto de cooperación europeo 'Agrosocial'.

En el encuentro, pensado también como una jornada para establecer redes de negocio y dar a conocer los productos de los diversos participantes, se ha abordado la problemática relativa al reto demográfico y el relevo generacional en el ámbito de la economía social agroalimentaria. Además, se han dado a conocer los resultados iniciales de un estudio encargado por el IEDT para analizar el estado de las entidades de economía social del sector agroalimentario de la provincia.

Se pretende que este documento sirva de guía para conocer los planteamientos, necesidades y líneas de acción que proponen estas entidades para afrontar los retos que se les plantean. Igualmente, servirá de base para el Plan Integral, así como para orientar las acciones a llevar a cabo por las administraciones públicas, de modo que puedan responder a las necesidades reales del sector.

La Diputación ha explicado que Agrosocial es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza, liderado por la Diputación de Córdoba y respaldado por diez socios más de España y Portugal, entre ellos, la propia institución provincial a través del IEDT.

La intención de este proyecto es dinamizar e impulsar la economía social como pilar clave de la recuperación económica y social de ambos países.

El proyecto está cofinanciado al 75% por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa INTERREG España-Portugal. El presupuesto total es de cerca de dos millones de euros, de los que en torno a 236.000 euros están destinados a las acciones que se llevan a cabo en la provincia de Cádiz.

El sector de la economía social está formado por cooperativas, fundaciones, asociaciones y, en general, entidades que desarrollan actividades económicas y empresariales buscando el interés colectivo de sus integrantes o el interés general de acuerdo a los principios del fin social, solidaridad e independencia, entre otros.

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, ha sido la encargada de dar la bienvenida a quienes han asistido a esta jornada.