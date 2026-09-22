Diputación de Cádiz respalda el XXVII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas que se desarrolla este octubre

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en la presentación del XXVII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil, y el director de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas 'Pedro Romero', Eduardo Ordóñez, han participado en el acto de presentación del XXVII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas, organizada por la citada Asociación con el patrocinio de la Diputación.

Según ha explicado la Diputación en una nota, los eventos se desarrollarán durante el mes de octubre en las plazas de toros de Ubrique y Los Barrios y este año están dedicados al torero Andrés Roca Rey, que ha donado material a las escuelas y que, pese a no estar presente en la presentación celebrada en la Diputación, ha escrito una carta que se ha leído en el acto.

Se trata de las novilladas de fin de curso, que contarán con un alumno de cada escuela, llegados de distintos puntos de Andalucía. Esta edición amplía su programación hasta cinco novilladas, una más que en años anteriores, debido a la elevada demanda de participación existente entre las escuelas. Las cinco citas tendrán carácter de clases prácticas, ha explicado la Diputación.

Por su parte, la presidenta ha destacado la labor de las escuelas taurinas, a quienes ha agradecido su trabajo de "transmitir a las nuevas generaciones la ilusión y la pasión por el mundo del toro". Además, ha señalado que "ofrecen a los más jóvenes la oportunidad de progresar, de aprender y de convertirse en figuras del toreo, que es primordial para preservar la fiesta viva". Además, ha celebrado que "se ha recuperado un símbolo, la escuela taurina de Jerez".

El toreo representa "nuestras costumbres, nuestra tradición, nuestra historia y nuestra identidad en una provincia con un fuerte arraigo ganadero y, por lo tanto, es fuente de riqueza, de economía, de turismo en el entorno rural, algo que preocupa mucho a esta Diputación", ha manifestado Almudena Martínez.

Por otro lado, tanto el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, como el secretario general de Interior de la Junta, David Gil, han destacado el trabajo de las escuelas taurinas y el interés que despierta la tauromaquia, con muy buena audiencia en las retransmisiones de la televisión pública andaluza.

El programa comenzará el viernes 2 de octubre, a las 18,00 horas, en la Plaza de Toros de Ubrique, con una novillada con ejemplares de El Torero, Los Millares, Martín-Lorca, Chamaco y Diego Curiel. La segunda jornada, el sábado 3 de octubre, contará con seis novillos de El Torero, mientras que el domingo 4 se celebrará la tercera novillada con reses de La Victoria y El Rodeo.

Tras estas tres primeras jornadas, el encuentro se trasladará a Los Barrios. Así, el sábado 24 de octubre se celebrará una novillada con reses de Condesa de Sobral y el domingo 25 tendrá lugar la jornada de clausura, con ejemplares de distintas ganaderías.

La edición de 2026 está dedicada a Andrés Roca Rey, en reconocimiento a su vinculación con las escuelas taurinas y al apoyo prestado a sus alumnos. Según ha explicado durante la presentación el presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Eduardo Ordóñez, el torero realizó una donación de más de 30.000 euros en capotes y muletas para los alumnos que participaron en distintos proyectos de la temporada 2025. Roca Rey fue además padrino del circuito en 2024 y perteneció a las escuelas taurinas en 2013.