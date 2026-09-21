Diputación de Cádiz sufraga la nueva iluminación artística de la emblemática iglesia de San Miguel en Jerez

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, en el acto de inauguración de la nueva iluminación de la Iglesia de San Miguel. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha acudido este para conocer el resultado de la actuación sufragada desde la Institución provincial en la Iglesia de San Miguel, considerada como uno de los mejores y más completos templos jerezanos, en cuanto a su iluminación artística, para lo que Diputación ha financiado con 130.000 euros a la Diócesis de Asidonia-Jerez.

En una nota, Diputación ha señalado que esta inversión va a permitir que las personas que la visiten puedan apreciar con mayor detalle los retablos, esculturas, altares o capillas de San Miguel. Se trata de un proyecto concebido para realzar la riqueza arquitectónica, patrimonial y artística de este templo mediante una iluminación que contribuye a destacar sus principales espacios, volúmenes y elementos artísticos

Almudena Martínez del Junco ha estado acompañada en su visita por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, el diputado provincial y también concejal del Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz, así como por el párroco de San Miguel, Luis Piñero, entre otras autoridades.

Esta iglesia, como ha expuesto la presidenta de la Diputación, es una de las joyas de la arquitectura de Jerez y sus obras se prolongaron durante varias centurias, lo que ha dado origen a una combinación de estilos gótico, renacentista y barroco. Se comenzó a construir a finales del siglo XV, se cree que como respuesta a una petición de la población local realizada a los Reyes Católicos. Fue declarado monumento histórico-artístico en el año 1931.

En su interior alberga un excelente conjunto de piezas, entre las que destacan, por ejemplo, un retablo creado por Juan Martínez Montañés y José de Arce (datado en el siglo XVII) o el Santo Crucifijo de la Salud, obra de José de Arce, que es la imagen titular de una de las cofradías que procesionan en la Madrugá de la Semana Santa jerezana.

Almudena Martínez del Junco ha subrayado el papel de este patrimonio artístico-religioso como seña de identidad y uno de los recursos turísticos más valiosos del territorio. "Es el templo más grande que tenemos en Jerez", ha añadido. La Diputación considera que la actuación acometida es una invitación para un tipo de visitas que generan un turismo de calidad, con una actividad económica que se mantiene durante todo el año, a diferencia de otros segmentos turísticos.

Por su parte, María José García-Pelayo ha dedicado la nueva iluminación al que fuera párroco de San Miguel, Ángel Romero. Igualmente, ha subrayado que este proyecto se enmarca dentro del compromiso firme con la conservación sostenible del patrimonio, destacando, igualmente, que éste permitirá un ahorro energético aproximado del 57% en el consumo eléctrico del templo.

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz "con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y artístico" de Jerez y la provincia y ha recordado el respaldo de la Consejería de Cultura a esta parroquia, con una de sus ayudas destinadas al arte sacro. Colombo ha puesto de manifiesto la voluntad del Gobierno andaluz de "seguir trabajando de la mano de las instituciones y entidades locales para garantizar la conservación y transmisión de nuestro patrimonio cultural".

Diputación ha recordado que este emblemático templo es uno de los principales referentes monumentales del casco histórico de Jerez. Además, está ubicado en uno de los barrios castizos con más solera y arte de Jerez, puesto que San Miguel ha sido cuna de artistas como Lola Flores y de otras grandes figuras del cante, baile y toque flamenco.