Diputación de Cádiz y UCA acuerdan las primeras actividades de la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática

Archivo - El vicepresidente segundo de Diputación y responsable de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, Javier Vidal, y el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura, Gonzalo Sánchez Gardey, en un encuentro sobre la Cátedra de Memoria Histórica - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell, han suscrito un convenio de colaboración que regula el desarrollo de las primeras actividades de la Cátedra Externa de Memoria Histórica y Democrática.

En junio de este año ya se formalizó el acuerdo para la constitución de este nuevo ámbito académico que gestionará la UCA con la cobertura económica de Diputación, como ha indicado esta institución en una nota.

Las primeras iniciativas contempladas disponen de un presupuesto de 42.000 euros.

La inclusión de seminarios y jornadas sobre memoria democrática en el marco de los cursos de verano de la UCA, en Cádiz y San Roque, y la continuación del proceso de digitalización de los expedientes sumarísimos adscritos a los consejos de guerra del franquismo son intervenciones que ya se llevaban a cabo y que ahora se fortalecen y estabilizan al amparo de la Cátedra.

Junto a estas actividades se contemplan novedades como la creación de un nuevo portal web sobre la nueva Cátedra Externa, la organización de un congreso sobre Cátedras de Memoria Democrática --en Andalucía ya existen en las universidades de Córdoba y de Sevilla--, el montaje de una exposición sobre campos de concentración franquista en la provincia de Cádiz y la convocatoria del premio de investigación 'Carlos Perales' dedicado a la recuperación de la memoria democrática.

Estas iniciativas se han concretado en el seno de la comisión de seguimiento de la Cátedra, con la participación de representantes de Diputación y UCA. El vicepresidente segundo de Diputación y responsable de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, Javier Vidal, y el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura, Gonzalo Sánchez Gardey, han liderado los equipos técnicos de ambas entidades promotoras.

Desde la UCA se resolverá en breve plazo el proceso de provisión de la dirección académica de la nueva Cátedra, conforme establece el Reglamento del Régimen de las Cátedras Externas. La constitución de la Cátedra eleva el estatus académico de los estudios sobre la memoria histórica y democrática, a la vez que propicia una mayor estabilidad a una materia transversal que entronca con la defensa de los derechos humanos.

Además, como se ha apuntado, la Diputación estrenará en el año 2026 los programas educativos diseñados para alumnado de Secundaria y Bachillerato de la provincia de Cádiz.

En esta primera edición se impartirán talleres sobre discursos de odio, la persecución de la homosexualidad, la represión contra la mujer, fosas y lugares de memoria, además de visitas a las Casas de la Memoria de Jimena y de Alcalá del Valle.