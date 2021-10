Irene García (Cádiz) defiende "ser más reivindicativos que nunca" ante la "negación" de la represión franquista

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García; el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora; el vicepresidente del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar, Eugenio Pérez Alcalá; y el magistrado emérito de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Romeo, han participado en la inauguración de las primeras Jornadas de Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda, que se celebrarán en la Casa de la Juventud hasta el 28 de octubre.

Según ha informado la Diputación en una nota, con el lema 'Verdad, justicia y reparación', la iniciativa se presenta como un homenaje del pueblo sanluqueño a las personas cuyas vidas fueron arrebatadas por el fascismo tras el golpe de Estado de 1936.

En su intervención, la presidenta del ente provincial ha defendido la necesidad de "ser más reivindicativos que nunca, ahora que cada día se encuentra la negación de una trágica realidad; que se hallan tergiversaciones por una parte de la clase política que, aspira a sencillamente, imponer el olvido".

En opinión de García, "nos movemos en el campo de las emociones y de los sentimientos, pero, especialmente, de la justicia". Es por ello por lo que, tras recordar las palabras del Papa Francisco, "una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos", ha expresado su "solidaridad" con los familiares.

Además, ha destacado el papel "esencial" de la juventud "para que no caigan en el olvido las historias de los hombres y mujeres que fueron represaliados" en Cádiz. "No podemos ir perdiendo el recuerdo y el conocimiento de esta terrible realidad que asoló nuestra provincia, nuestro país, hay que trasladar, por consiguiente, cuanto ocurrió, las reivindicaciones, el trabajo para no perder jamás esta memoria histórica y democrática".

Además, ha enfatizado en la "relevante labor" desarrollada por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de Diputación, orientada a la reparación de las víctimas del franquismo.

En este punto, ha tenido palabras de recuerdo para Carlos Perales, uno de los "grandes impulsores" de la memoria histórica, tanto en la administración provincial como en Andalucía, ha incidido.

Entre las actuaciones que ha subvencionado la Diputación de Cádiz se encuentran talleres educativos, jornadas, conferencias, investigaciones antropológicas, intervenciones arqueológicas en fosas comunes, exposiciones itinerantes...

En total, durante el año 2020 Diputación invirtió en la materia 197.170,50 euros. Para este año, en curso hay presupuestados 289.545,00 euros, lo que supone un incremento de más del 40 por ciento. A colación, Diputación ha destacado una aportación de 3.000 euros anunciada el pasado mes de julio, cuyo fin es sondear el cementerio municipal de Sanlúcar para determinar la existencia de fosas con personas represaliadas del franquismo.

"Todas esas intervenciones o jornadas como éstas sirven para seguir en pie, para rememorar y reivindicar; para conocer más profundamente la realidad pasada, para saber qué estamos haciendo para evocarla", ha apuntado la presidenta, que ha añadido que "la participación de expertos de primer nivel en estas jornadas asegura su éxito, asegura una visión limpia de lo ocurrido, de la senda que se ha de seguir transitando".

Durante las primeras Jornadas de Memoria Democrática de Sanlúcar se desarrollarán ponencias, investigaciones, mesas redondas, exposición de testimonios de familiares de personas represaliadas...

Así, tras la jornada inaugural celebrada este lunes, las actividades continuarán este martes con la conferencia 'El rayo que no cesa. Tras la guerra la victoria. La represión en Sanlúcar en 1939', protagonizada por José Luis Gutiérrez Molina, miembro del grupo de Investigación de Historia de la Universidad de Cádiz. A continuación, se proyectará la película 'Los años bárbaros', dirigida por Fernando Colomo, tras la que se mantendrá un video-fórum.

El programa para el miércoles prevé una disertación de Yolanda Ortiz Mallol, fiscal de la Audiencia de Sevilla, acerca de las 'Luces y sombras del proyecto de Ley de Memoria Democrática'.

El jueves 28, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Diego Caro, ofrecerá una ponencia sobre 'La represión económica: los expedientes de responsabilidad política'.

Después, Eugenio Pérez, del foro por la Memoria de Sanlúcar, moderará una mesa redonda en la que familiares de víctimas ofrecerán su testimonio. Una de las participantes, la cantaora Alba Bazán, se hará cargo de la clausura interpretando dos fandangos compuestos ad hoc por Diego Fariñas Baro

Las jornadas están organizadas por el Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar y la Asociación Jueces y Juezas por la Democracia, con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar.