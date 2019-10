Irene García: “Diputación ha cedido Valcárcel a la UCA para Ciencias de la Educación”

Publicado 10/10/2019 13:16:05 CET

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha afirmado que "el edificio Valcárcel es titularidad de la Diputación Provincial y sólo esta institución es la que puede hacer uso y destino del mismo, como ya lo ha hecho, por tanto no cabe el debate sobre su uso". En este sentido, ha recordado que "ha sido cedido a la UCA para Ciencias de la Educación".

En una nota, García ha añadido que "así se fraguó en un convenio que es público y que conoce la Junta de Andalucía perfectamente". Además, tras conocerse la información facilitada por el delegado de Empleo y Universidad de la Junta en Cádiz, Alberto Cremades, referida a que el Gobierno andaluz baraja distintas alternativas para el edificio, ha argumentado que "tras la firma empieza a correr el plazo, tiene cinco años para que se instale Ciencias de la Educación en ese edificio y de no ser así, la titularidad revertirá a la propietaria del inmueble, que es la Diputación".

"Quiero entender que la Junta de Andalucía, que tenía un compromiso firme con respecto a la instalación de Ciencias de la Educación en dicho edificio, ahora no quiera que allí se instale el centro educativo, y si es así que diga que no va a apoyar a la Universidad de Cádiz, que no va apoyar a que la ciudad tenga un pulso universitario, como sí lo tuvo con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial", ha añadido Irene García.

La presidenta de la Diputación ha pedido a la Junta "que no juegue al Monopoly, especialmente con el patrimonio ajeno" y ha reiterado que "quien determina el uso es la Diputación, lo cual está perfectamente delimitado a través de un convenio con la Universidad de Cádiz, por lo que ahora toca que diga si va a colaborar con la construcción o no".

El convenio que regula la cesión del edificio a la Universidad de Cádiz se firmó en diciembre de 2017. La Universidad de Cádiz asume la rehabilitación del Valcárcel y su conversión en Facultad de Ciencias de la Educación. En la parcela junto a la fachada lateral --donde se localizaban las antiguas pistas deportivas y hoy se extiende un aparcamiento en superficie-- se contempla la construcción de un hotel de cuatro estrellas con 126 habitaciones.

La operación conlleva la creación de 360 plazas de aparcamiento público y otras 100 privadas, así como 2.285 metros cuadrados de zona comercial. La parcela segregada para la edificación del hotel tendrá una superficie de 4.117 metros cuadrados y entre el nuevo inmueble y el edificio Valcárcel se creará una calle peatonal además de abrirse un espacio público ante la fachada principal frente a la playa de La Caleta, según se informó tras la firma del acuerdo.

Diputación ha señalado que el acuerdo ponía fin a 15 años en la búsqueda de una solución para este edificio que es una joya arquitectónica, Bien de Interés Cultural, y potencial activo económico para Cádiz. Por ello, la presidenta se ha mostrado reacia a volver "a una guerra estéril, que nada le viene bien a la ciudad de Cádiz y, sobre todo, a la Universidad de Cádiz".