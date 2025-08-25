Las jóvenes promesas de la música gaditana se forman en Villaluenga en el Encuentro Orquestal Cádiz Suena

Alumnado de conservatorios de la provincia de Cádiz en la recepción en Villaluenga por el inicio del encuentro Cádiz Suena - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Un total de 64 alumnos y alumnas de los conservatorios profesionales de música de la provincia de Cádiz están participando desde este lunes 25 de agosto en el Encuentro Orquestal Cádiz Suena, que organiza la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y que tiene lugar en la localidad de Villaluenga del Rosario.

El alumnado participante ha sido seleccionado a través de una serie de audiciones que se han llevado a cabo durante el curso en los cuatro conservatorios profesionales de la provincia, ubicados en Cádiz, Jerez de la Frontera, Algeciras y La Línea de la Concepción, como ha indicado la Diputación en una nota.

Una vez que han sido recibidos en el municipio por técnicos de la Fundación Provincial y las autoridades locales, los participantes en esta iniciativa han comenzado con un intenso periodo de formación y convivencia que tendrá su colofón en los dos conciertos que protagonizará la gran orquesta conformada por los propios estudiantes, y que tendrán lugar el viernes 29 de agosto en el Teatro Municipal de Benalup-Casas Viejas y el sábado 30 en el Palacio de Congresos de Cádiz.

Hasta entonces, los más de 60 estudiantes, especialistas en instrumentos de cuerda frotada --violín, viola, violonchelo y contrabajo--, viento --clarinete, fagot, flauta, oboe, trompa y trompeta-- y percusión podrá mejorar su técnica gracias a clases magistrales impartidas por músicos y profesorado de alto nivel, lo que enriquecerá su formación y su futuro profesional.

Este equipo docente de primer nivel está compuesto por Francisco Lobo Fernández, coordinación del profesorado y profesor de contrabajo, José Ramón Hernández Bellido, director de orquesta, Vladimir Dmitrienco, profesor de violín y clase magistral, Luis Miguel Díaz Márquez, profesor de violín, Jerome Ireland, profesor de viola, María Natividad Álvarez-Ossorio Torres, profesora de violonchelo, Sara Leanne Roper, profesora de viento madera, y Nuria Leyva Muñoz, profesora de viento metal.