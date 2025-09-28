Más de 250 usuarios de cinco entidades se benefician de 164.000 euros en ayudas de Diputación de Cádiz en septiembre

CÁDIZ 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, destina 164.000 euros en el mes de septiembre para mejorar las instalaciones de la Asociación El Carmen Inclusión de disminuidos psíquicos de Barbate y para financiar programas en otras cuatro asociaciones de la provincia. En conjunto, más de 250 usuarios se verán beneficiados directamente por estas ayudas.

Según han indicado a Europa Press desde la Diputación, estas ayudas reafirman su compromiso con las políticas sociales tal y como reflejan los dos últimos presupuestos de la Institución.

"Gestionamos los recursos para poner en el centro a las personas y colectivos más vulnerables y con necesidades especiales. Las personas están en el centro de nuestras políticas", ha asegurado la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.

Las asociaciones del tercer sector son las que mejor conocen las necesidades de las personas a las que atienden, y con las ayudas que reciben de la Diputación se garantiza que cubren los servicios que ellas consideran prioritarios, han explicado.

Las ayudas a estos cinco colectivos se aprobaron en el Pleno del 17 de septiembre. La Diputación ha recordado que presentó este año el Plan de Cohesión Social y Cooperación Local de los Servicios Sociales e Igualdad, con un presupuesto de 8,1 millones (8.115.549 euros), y siete líneas de actuación, como son la asistencia en Zonas Básicas de Servicios Sociales (ZBS), el Servicio de Ayuda a Domicilio, el plan de ludotecas, el programa contra la pobreza energética, la Cooperación Social con organismos y asociaciones, el programa de Mayores Activos y las actuaciones para la igualdad y prevención de la violencia de género y la Lgtbifobia. Se estima que alcance a 50.000 personas.

Asimismo, ha explicado que la Asociación El Carmen de Barbate recibe casi 70.000 euros para concluir la obra de adaptación de la residencia de la Asociación, una actuación necesaria que permitirá mejorar las instalaciones y, sobre todo, la calidad de vida de sus residentes.

Por su parte, la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Afemen) recibe una subvención de 39.000 euros para un programa de intervención socio sanitaria individualizada a personas con problemas de salud mental en la Sierra de Cádiz, mientras que para FAEM (Familiares y Allegados de Personas con Enfermedad Mental), la Diputación de Cádiz ha concedido 35.000 euros destinados al programa para la promoción de la salud mental a lo largo del ciclo vital en la provincia de Cádiz.

Por otra parte, la Asociación de Personas con Discapacidad Avade, de San José del Valle, recibe 15.000 euros para el proyecto 'La Voz de Avade, escúchame. Una voz que forma, una voz que transforma'. Combina participación ciudadana, autonomía personal, desarrollo de habilidades sociales y sensibilización comunitaria, con formación teórica y práctica, talleres y actividades de ocio y convivencia con la finalidad de la integración social y promover la participación ciudadana y se pretende que cada participante aprenda, exprese su voz y sea escuchado mientras el resto de la comunidad reconoce su capacidad y valor para construir un pueblo más inclusivo, consciente y participativo.

Finalmente, la Asociación Fibavida tiene una subvención de 5.000 euros para el proyecto de actuaciones de sensibilización con el objetivo de dar visibilidad a la distrofia simpática refleja (síndrome de Sudeck), una patología osteomuscular crónica muy dolorosa que afecta con especial intensidad a las extremidades, especialmente la superior.