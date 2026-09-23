Más de 300 jugadoras de baloncesto máster participarán en el V Torneo Las Cortes en San Fernando (Cádiz)

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Servicio de Deportes, Javier Vidal, en la presentación del V Torneo Las Cortes - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Servicio de Deportes, Javier Vidal, ha presentado este miércoles el V Torneo Las Cortes, que organiza la asociación Más Que Veteranas y que reunirá en San Fernando a más de 300 jugadoras de baloncesto máster, modalidad dirigida a mujeres con edad de 35 años en adelante.

El evento tendrá lugar entre los días 25 y 27 de septiembre y se desarrollará principalmente en el pabellón municipal del Parque Almirante Laulhé, conocido popularmente como parque de los patos, de San Fernando, según ha indicado la Diputación en una nota.

Junto a Vidal han estado la presidenta de la asociación Más Que Veteranas, María Jesús Ortega, el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando y delegado de Deportes, Antonio Rojas, y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto en Cádiz, Adolfo Magrañal.

El objetivo de este certamen es visualizar la participación de la mujer en las categorías máster del baloncesto, que encuentra en este tipo de eventos la forma de aunar deporte y ocio.

A este respecto, tanto el vicepresidente segundo de Diputación como la presidenta de Más Que Veteranas han incidido en el valor que tiene la convivencia en el certamen, y que las personas que participan puedan compartir experiencias fuera de la pista de juego.

De hecho, como ha explicado María Jesús Ortega, no han admitido un mayor número de equipos, dejando en lista de espera "a unas 10 o 15 agrupaciones" para poder jugar en un único pabellón y, "así estar todos juntos".

Serán en total 23 equipos y 330 mujeres aproximadamente los que acudan a esta convocatoria, con las categorías de +35, +40, +45 y +50, según la edad de las participantes.

Estas deportistas proceden de distintas provincias y comunidades. Entre otras, hay formaciones de El Puerto de Santa María, San Roque y San Fernando a nivel provincial, así como de Almería, Huelva, Málaga, Jaén, Granada, Sevilla, Galicia, Comunidad de Madrid, Ciudad Real, Islas Baleares, Tenerife e incluso Portugal.

El V Torneo Las Cortes contempla varias actividades paralelas a los partidos de baloncesto, para dar a conocer la zona de la provincia en la que se desarrolla a quienes acuden desde otros lugares y, por ende, generar un impacto turístico y económico.

Javier Vidal ha valorado este certamen, con el que Diputación colaboró por primera vez el año pasado, tanto en términos de asistencia como por "el disfrute y el buen ambiente generados".

Por su parte, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto en Cádiz ha destacado que el torneo "sigue creciendo" en número de equipos y participantes año tras año, mientras que el delegado de Deportes de San Fernando ha agradecido a la asociación organizadora la labor que realiza, poniendo el acento en "su solidaridad y empatía".

La asociación y club deportivo Más Que Veteranas cumple este año su décimo aniversario. Desde su creación en 2016 han ampliado su cobertura a otras actividades físicas, más allá del baloncesto, dirigidas prioritariamente a las mujeres.

Se enfocan en la práctica deportiva de la mujer, entendida en "su más amplia extensión", sin poner límites de edad, ni tampoco por situación familiar, social o laboral.

Se centran en proyectar una visión del deporte accesible en cualquiera de sus formas, eliminando prejuicios y animando a todas las interesadas a ejercitarse, aunque la disciplina en cuestión sea desconocida para muchas de ellas.