Más de 3.500 personas han visitado ya la 'España oculta' de Cristina García Rodero en la Diputación de Cádiz

Archivo - Dos personas observan la exposicion España Oculta en Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que la exposición 'España oculta' puede considerarse ya como una de las más exitosas de las que se han celebrado en el Palacio Provincial en los últimos años, ya que el número de visitantes que se ha registrado desde la inauguración de la muestra, el pasado 29 de julio, supera ya las 3.500 personas. La exposición permanecerá abierta al público hasta el día 12 de septiembre.

En una nota, Diputación ha recordado que 'España oculta' es una colección de fotografías en blanco y negro obra de Cristina García Rodero y compuesta por imágenes realizadas entre 1974 y 1989, que recorren el país de norte a sur y de oeste a este, en blanco y negro, casi siempre en medios planos.

En ellas se muestran tradiciones y celebraciones protagonizadas, entre otros, por un travesti de Trebujena (en el año 1988), el camino de la Virgen del Rocío, penitencia de fieles en pueblos de Navarra, las capas alistanas en la provincia de Zamora, la Semana Santa en lugares como Córdoba o Murcia, el acto de El Jaleo con caballos en Menorca, agricultores en campos de Castilla y un sinfín de escenas más en Cuenca, Extremadura y por toda la geografía española.

Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) fue la primera persona española en formar parte de la agencia internacional de fotografía y fotoperiodismo Magnum Photos, la más influyente y prestigiosa del mundo. Además, es Premio Nacional de Fotografía en 1996, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2005, doctora honoris causa por la Universidad de Castilla La Mancha en 2018, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo del Gobierno de España en 2019, entre otras distinciones.