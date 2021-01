La mayoría de usuarios y plantilla de la residencia de mayores de El Madrugador en El Puerto (Cádiz) recibe sus vacunas

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, en coordinación con el Distrito Sanitario de Atención Primaria, ya ha suministrado vacunas contra la Covid-19 en los dos centros de mayores que gestiona. Si hace una semana se administraron en la Residencia Matía Calvo de Cádiz, este martes se ha dispuesto el procedimiento en la de El Madrugador, de El Puerto de Santa María, en el que la mayoría de usuarios, y de plantilla ha recibido la primera dosis.

Según ha indicado la Diputación en una nota, en total han solicitado ser vacunados más de 150 personas, 116 de plantilla, y 37 internos --todos menos uno--, lo que representa alrededor del 95% del total.

Asimismo, ha señalado que la vacunación se ha practicado siguiendo un protocolo que escalona la asistencia de trabajadores, según sus turnos de trabajo, evitando así aglomeraciones y garantizando las medidas de distanciamiento de seguridad y la no interrupción de la prestación de los servicios a los usuarios de la residencia. Incluidos en estos protocolos se encuentran tanto la plantilla de Diputación como trabajadores de empresas auxiliares.

La persona de mayor edad del centro, José Vela Mariscal, de 95 años y natural de El Puerto, ha sido el primer residente vacunado. Los centros de mayores se encuentran en el grupo de máxima prioridad para el suministro de vacunas por albergar a un grupo de población de especial vulnerabilidad.

Las personas vacunadas han firmado un documento de información, ofrecimiento y autorización de la vacunación frente a la Covid-19 y deberán recibir una segunda dosis en el plazo de 21 días, prevista para el próximo 2 de febrero.

No obstante, según ha indicado la Diputación, esta vacunación no interfiere con la realización de pruebas PCR o test de antígenos de COVID-19, por lo que se continuará con la misma política de prevención, que incluye test de detección precoz semanales hasta que las autoridades sanitarias estimen que ya no es necesario pues la inmunización es ya efectiva.

Además se deben seguir manteniendo todas las medidas de protección como mascarillas, distancia social, evitar aglomeraciones, lavado de manos y cuarentena tras una exposición, así como la restricción de visitas y salidas.