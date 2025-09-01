El municipio de El Bosque (Cádiz) celebra 210 años de independencia y defensa de la libertad

Almudena Martínez preside el acto institucional por los 210 años de la proclamación de El Bosque como Villa. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Bosque (Cádiz) y la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque han celebrado este lunes un acto institucional en la Diputación, presidido por Almudena Martínez, al cumplirse este 1 de septiembre 210 años desde que se proclamó la independencia de El Bosque.

Según ha recordado la Diputación en una nota, fue en el año 1815 cuando se concedía el título de Villa al pueblo como reconocimiento al heroísmo de sus vecinos, los primeros andaluces que se levantaron contra las tropas de Napoleón en la invasión francesa al territorio español.

Durante el acto institucional, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha dado la bienvenida a los asistentes a una cita en la que no sólo se ha querido rendir homenaje a los bosqueños que lucharon por su pueblo hace más de dos siglos, sino también a todos los que mantienen viva la memoria y transmiten su historia a los más jóvenes. En ese sentido, ha agradecido la labor que hacen en la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque, que cada año lleva a cabo la recreación histórica del municipio.

Así, ha destacado que El Bosque es "referente en cuanto a turismo medioambiental de calidad, al igual que para la agricultura, la ganadería y la gastronomía, con productos tan valorados como el queso payoyo". Todo esto, junto con su "enorme" legado histórico y cultural, hace que "el orgullo bosqueño sea también orgullo de toda la provincia de Cádiz".

Por su parte, el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, ha reivindicado el "espíritu de unidad" que tradicionalmente ha imperado entre los bosqueños, como atestigua la presencia en el acto de la Diputación del exalcalde Antonio Ramírez y las exalcaldesas Inmaculada Gil y Pilar García.

Corrales ha ensalzado el trabajo de los voluntarios por hacer crecer la recreación histórica de El Bosque, que se volverá a celebrar a finales de noviembre y que en su nueva edición llegará con importantes novedades, como la organización de talleres de costura o de elaboración de cómics, según ha avanzado.

Además de la lectura de la real Cédula por la que se concedía el título de Villa a la localidad de El Bosque, dándole su independencia de las Cuatro Villas de la Sierra (Benaocaz, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Grazalema), de la que hasta entonces dependía administrativamente, el acto ha contado con un discurso a cargo de Pedro Andreu.

En ambos casos se ha recordado que la Junta de Regencia en 1811 y el rey Fernando VII en 1815 concedieron a El Bosque el Privilegio de Villazgo, reconociendo su dignidad y autonomía como pueblo. Un pueblo, ha dicho Andreu, que "fue el primero en alzarse en armas contra la ocupación extranjera".

Igualmente, en el acto se ha ensalzado el heroísmo de aquellos antepasados que "decidieron que antes de arrodillarse preferían perder sus casas, sus calles y hasta su propia vida". Una lucha por la libertad que "hoy nos interpela, en tiempos en que la sombra de la tiranía vuelve a crecer. En todo el mundo, y también en nuestra tierra, vemos cómo resurgen discursos de odio, cómo el fascismo y los autoritarismos se disfrazan de soluciones fáciles para problemas complejos, vemos cómo se ataca la democracia, cómo se recortan derechos conquistados, cómo se siembra el miedo y la división para gobernar desde el enfrentamiento", ha dicho.

En este contexto, Pedro Andreu ha advertido de que "la libertad nunca está asegurada para siempre". "Igual que en 1810, defenderla exige coraje, dignidad y unidad y por eso, conmemorando estos 210 años de independencia, no sólo honramos a quienes nos precedieron, sino que renovamos nuestro compromiso con un futuro libre, justo y democrático", ha concluido.